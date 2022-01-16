Kar yağışı olan illerde okullar yarın tatil mi? Yarın (17 Ocak) hangi illerde okullar tatil?

Başta ulaşım olmak üzere gündelik hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı bazı illerde etkisini artırdı. İllerin valilikleri tarafından yapılan açıklamalarda, kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edileceği belirtildi. Peki yarın hangi illerde okullar tatil? İşte ayrıntılar...

KAR YAĞIŞI OLAN İLLERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Araç, Hanönü, Çatalzeytin, Seydiler, Bozkurt, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bilgisi yer aldı. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edilecek.

RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Rize Valisi Kemal Çeber, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verileceğini espirili bir dille açıkladı. İşte o açıklama: "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın okulların tatil olacağını açıkladı. 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini bilgisi açıklamanın devamında yer aldı.

HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarafından yapılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil olacak. Trabzon Valiliği, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

