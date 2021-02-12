HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar yağışı öncesi araçlarda kış lastiği ve zincir denetimi

Kar yağışı öncesi araçlarda kış lastiği ve zincir denetimi

12.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çamlıca Kuzey gişelerinde başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiklerini ve zincirlerini kontrol etti.Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun kar yağışı uyarısı öncesinde yük ve yolcu taşıyan araçların lastiğini kumpas ile ölçerken binek araç sürücülerine ise kar yağışı öncesi kış lastiği ve zincir takılması yönünde uyarılarda bulundu.Denetim yapan ekipler, şoförleri kurallara uymaları ve kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmaları konusunda uyararak, araçlarında bunları bulundurmaları konusunda önem göstermeleri yönünde ikaz etti.Öte yandan, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, tarafında gerçekleştirilen denetimde, otobüslerin çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, kurullara uymayanlara ise 846 lira para ceza kesileceği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çamlıca Kuzey gişelerinde başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiklerini ve zincirlerini kontrol etti.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun kar yağışı uyarısı öncesinde yük ve yolcu taşıyan araçların lastiğini kumpas ile ölçerken binek araç sürücülerine ise kar yağışı öncesi kış lastiği ve zincir takılması yönünde uyarılarda bulundu.
Denetim yapan ekipler, şoförleri kurallara uymaları ve kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmaları konusunda uyararak, araçlarında bunları bulundurmaları konusunda önem göstermeleri yönünde ikaz etti.
Öte yandan, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, tarafında gerçekleştirilen denetimde, otobüslerin çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, kurullara uymayanlara ise 846 lira para ceza kesileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
Sevgilisiyle bir oldu, durdurduğu araçtakilere dehşeti yaşattıSevgilisiyle bir oldu, durdurduğu araçtakilere dehşeti yaşattı
25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?
1/

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

Rütbesini gülen Gülen takmış! O generalin apoletleri söküldü

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Aşk pozu! 30 yaş küçük sevgiliyle...

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

İBB'den metro seferlerine 'kısıtlama' düzenlemesi

İBB duyurdu! Hafta sonuna dikkat

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara'da 33 teröristi etkisiz hale getirdik

Erdoğan: Gara'da 33 teröristi etkisiz hale getirdik

Çeşme'yi vuran hortum sonrası Bakan Pakdemirli'den açıklama

Hortum felaketindeki son durumu açıkladı!

Son dakika: Bakan Koca aşı olanların sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca aşı olanların sayısını açıkladı

'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer tutuklandı

Sevgilisiyle bir oldu, durdurduğu araçtakilere dehşeti yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.