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Kar yağışı seraları yıktı geçti

24.02.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seralar yoğun kar yağışı sonrası yıkılırken, sera sahipleri mağdur oldu.İlçeye bağlı Bölücek Mahallesi’nde 50’den fazla sera yoğun kar yağışı sonrası yıkıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seralar yoğun kar yağışı sonrası yıkılırken, sera sahipleri mağdur oldu.

İlçeye bağlı Bölücek Mahallesi’nde 50’den fazla sera yoğun kar yağışı sonrası yıkıldı. Bölücek Mahallesi Muhtarı İsmail Şişman, yıkılan seraların vatandaşlar tarafından kendi imkanları ile yapıldığını belirtti. Şişman açıklamasında, “Mahallemizde seralarımızın yüzde 80’i çöktü. Vatandaşlarımız kendi imkanları ile seralarını yapmaya çalışıyor. Sosyal yardımlaşmadan yardım alan vatandaşlarımız için kampanya başlatıldı. Seralarımız sigorta yapmaya müsait değil, vatandaşlarımızın kendi imkanları ile geliştirdiği sistemle yapıldı. 5-6 yılda bir sert yağan yağışlardan kaynaklı böyle mağduriyetler yaşanıyor. 150 metrekare bir seranın maliyeti 10 bin TL civarında.” ifadelerini kullandı.
Yıkılan seralar sonrası sera sahiplerinin mahsul alımlarını etkilediği belirtildi.

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