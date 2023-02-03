Kar yağışı sonrası Ankara'da ilginç görüntüler! Aracın arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı

Ankara'nın birçok noktasında akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ana yollar başta olmak üzere belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışması yürütüldü.

Uzun süredir beklenen kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise sokaklara çıktı.

Çok sayıda aracın yolda kaldığı İncek’te, 28 yaşındaki Atalay Yüksekkaya ise snowboard yaptı.

Yüksekkaya daha sonra hızını artırmak için arkadaşının aracının arkasına bağladığı halata tutunarak kaydı.

Görüntüler, çevredeki site sakinleri tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(AA)

