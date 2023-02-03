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  4. Kar yağışı sonrası Ankara'da ilginç görüntüler! Aracın arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı

Kar yağışı sonrası Ankara'da ilginç görüntüler! Aracın arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı

03.02.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışının etkili olduğu Ankara’da bir genç snowboard yaptı. Eğlenceli anlar saniye saniye görüntülendi.

Ankara'nın birçok noktasında akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ana yollar başta olmak üzere belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışması yürütüldü.

Uzun süredir beklenen kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise sokaklara çıktı.

Çok sayıda aracın yolda kaldığı İncek’te, 28 yaşındaki Atalay Yüksekkaya ise snowboard yaptı.

Yüksekkaya daha sonra hızını artırmak için arkadaşının aracının arkasına bağladığı halata tutunarak kaydı.

Görüntüler, çevredeki site sakinleri tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(AA)

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Ankara Snowboard

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