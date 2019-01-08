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Kar yağışı sonrası İstanbul'da trafik çilesi! İDO ve BUDO seferleri de iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 06:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün akşam saatlerinden başlayarak sabah saatlerine kadar etkisini gösteren kar ulaşımı etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu yüzde 50'nin üzerinde olduğunu açıkladı. İşte İstanbul'da trafik ve deniz ulaşımındaki son durum...

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam etti. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. Sabah saatlerinde ise trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.00'da yüzde 56 seviyelerinde oldu.

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İSTANBUL DENİZ SEFERLERİNDE DE İPTALLER YAŞANIYOR

Yoğun kar yağışı tüm yurtta etkisini gösteriyor. Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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Anahtar Kelimeler:
İDO BUDO Sefer Iptali

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu haberde kar çilesi nerede göremedim nasıl haber bu ya
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