HABER
  4. Kar yağışı sonrası köy yollarına anında müdahale

Kar yağışı sonrası köy yollarına anında müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Bağlar Belediyesi, önceden aldığı tedbirlerle kar yağışının etkili olduğu Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamasını önledi.Diyarbakır ve Siverek arasında yer alan Karacadağ’ın Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine ait olan bölgesinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Bağlar Belediyesi, önceden aldığı tedbirlerle kar yağışının etkili olduğu Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamasını önledi.
Diyarbakır ve Siverek arasında yer alan Karacadağ’ın Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine ait olan bölgesinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Bağlar Belediyesi meteoroloji verilerinden elde ettiği bilgilerle önceden tedbir alarak yolların ulaşıma kapanmasını önledi. Hazırda bekletilen belediyeye ait araçlar ve iş makineleri ani müdahalelerle 10 kırsal mahallede vatandaşların mağdur olmasının önüne geçti.
Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin olası kar yağışına karşı gerekli tedbirleri almaya devam ettiği kaydedildi.

Vatandaşlardan Başkan Beyoğlu’na teşekkür
Geçmiş yıllarda kar yağışının etkili olduğu dönemlerde mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, alınan önlemler ve yapılan çalışmalardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu da kendileri için vatandaşın huzurunun çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, “Bizim görevimiz milletimize her koşulda hizmet ulaştırmaktır. Karacadağ bölgemizde yer alan 10 köyümüzün kar yağışı nedeniyle olası mağduriyetini önlemiş olduk. Bundan sonra da aynı şekilde milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettilerTacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler
Sarp Sınır Kapısı’nda 100 bin liralık kaçak kozmetik ürün ele geçirildiSarp Sınır Kapısı’nda 100 bin liralık kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul E-5'te makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Bakanlık duyurdu! Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu

Yılbaşı gecesi facia yaşanmıştı! Nedeni belli oldu

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesimi işkenceye döndü

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesti

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.