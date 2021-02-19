Kar yağışı sonrası otomobil sahipleri kaportacılara koştu

Kocaeli'de 4 gün etkili olan kar yağışı sırasında karla kaplı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Buz tutan yollarda araçların kayması sonucu kazalar meydana geldi. Bazı araçlar bariyerlere çarptı, zincirleme kazalar da oldu. Araçları hasar görenler sanayi sitelerine gitti. Özellikle oto kaportacılarda yoğunluk oluştu.

'YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERSİNE GİRDİK'

Kaporta ustası İsmail Kılavuz, "Dikkatsizlikten dolayı ya da yüksek hızdan dolayı birçok kaza oldu kar yağışı sırasında. Kar yağdığı andan itibaren yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kar yağdıktan sonra işlerimiz yoğunlaştı" dedi.

Kaporta ustası Mustafa Yazıcı da, "Daha önce de işlerimizde yoğunluk vardı ama kar yağdıktan sonra işlerimizde artışlar oldu. Ağır hasarlı ya da hafif hasarlı araçların sanayiye gelmesiyle, hareketlilik yaşanıyor şu anda. Buzlanmadan dolayı insanlar bilinçsiz şekilde araç kullanıyor. Kar lastiği kullanmıyorlar, zincir takmıyorlar o nedenle bu kazalar meydana geldi. Durum böyle olunca sanayide şu an bir yoğunluk yaşanıyor" diye konuştu.

'İŞLERDE YÜZDE 100 ARTIŞ OLDU'

Sanayi genelinde yoğunluk yaşandığını ifade eden motor ustası Cüneyt Yıldız ise şöyle konuştu: