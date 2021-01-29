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Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, yolda kalan tırın yardımına dozer yetişti

29.01.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı.Sivas’ta gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Sivas’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı.
Sivas’ta gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karla kaplı geçidi tırmanmakta zor anlar yaşayan tırlar, dozer yardımıyla itilerek yollarına devam ettiler. Öte yandan bölgede haber takibinde olan İhlas Haber Ajansı ekibinin aracıda kara saplandı. Araç kara yolları ekipleri tarafından kurtardı. Kara yolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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