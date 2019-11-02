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Kar yağışı Tendürek Geçidi'nde ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:25 | Son Güncelleme

Geçidin en yüksek noktaları Somkaya ve Gülizar rampalarında, büyük bölümü tırlardan oluşan çok sayıda araç ilerleyemedi - Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı

Ağrı ile Van arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı dolayısıyla çok sayıda araç yolda kaldı.

Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçişlerinden Tendürek Geçidi'nde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Geçidin en yüksek noktaları Somkaya ve Gülizar rampalarında, büyük bölümü tırlardan oluşan çok sayıda araç ilerleyemedi.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede, Karayollarına bağlı ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ekipler, söz konusu bölgeden geçmek isteyen sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

İran istikametinden Gürbulak Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye geçiş yapan çok sayıda tır şoförü ise Doğubayazıt-Çaldıran yol ayrımındaki dinlenme tesislerinde kar yağışının etkisini kaybetmesini bekledi.

Azerbaycan uyruklu tır sürücüsü Samet Gurbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren Somkaya'da mahsur kaldığını anlatan Gurbani, "Ben İran’dan geliyorum. Gürbulak Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıktan sonra sabah saat 05.00 civarı Somkaya rampasını geçtikten sonra yolda kaldım. Karayolları ekiplerinin yolu açmasını bekliyorum." diye konuştu.

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