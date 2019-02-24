Kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL, (DHA) FATİH, Cankurtaran Sahili'nde kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bir grup denize girdi. İstanbul'da kar yağışının devam ettiği sabah saatlerinde soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' ismini veren grup, denizde bir süre yüzdü. Gruptakiler, Esenler'den 15 kilometre koşarak sahile geldiklerini ve daha sonra denize girdiklerini söylediler.

İbrahim Topçu, "Hava çok sıcak yanıyor, ateş gibi. Karlı havada biz her zaman denize giriyoruz. Çelikleşiyoruz burada. Senelerdir denize giriyoruz hiçbir şey olmuyor. 15 kilometre Esenler'den koştuk geldik. Ateş gibi yandık şimdi burada atladık suya. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

Denize giren bir başka grup üyesi Arif Melikpak da "15 kilometre koştuk ve denize girdik. Her zaman geliyoruz buraya. Burada 'Sarayburnu Fatihleri' grubuyuz. Mis mis şifa" ifadelerini kullandı.

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