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Kar yağışı ve tipi Kop Dağı Geçidi’nde ulaşımın aksamasına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 01:21 | Son Güncelleme

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Tır sürücüleri araçlarının lastiklerine zincir takarak yola devam etmeye çalıştı.
Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.
Kop Dağı Geçidi iki yönlü zaman zaman ulaşıma kapanma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yoğun bir çalışma yürüterek tipi nedeniyle sürgün oluşan güzergahta kar temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların zaman zaman geçişine izin vermiyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekliyor.
Yetkililer, yoğun yağışın devam ettiği bölgede sürücülerin yolda dikkatli olmaları istendi.

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