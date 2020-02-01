HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 07:43 | Son Güncelleme

Bayburt’ta yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı kadın ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Pelitli Köyünde rahatsızlanan yaşlı kadını, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 4 saat süren zorlu çalışma sonucu sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.Karla mücadele ekipleri ile köye gelen 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik çalışmayla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaşlı kadının yakınları yoğun mücadele sonucu köye ulaşan ekiplere teşekkür etti.İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefi Dursun Ali Barın ise kar ve tipi nedeniyle köy yollarının büyük bir kısmının kapandığını, yol açma çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini bildirdi.Öte yandan Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa Emirdere Mezrasında da rahatsızlanan bir kişi ekiplerin yol açma çalışmalarının ardından ambulansla ilçede bulunan hastaneye kaldırıldı.

Bayburt’ta yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı kadın ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Pelitli Köyünde rahatsızlanan yaşlı kadını, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, 4 saat süren zorlu çalışma sonucu sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.
Karla mücadele ekipleri ile köye gelen 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik çalışmayla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı kadının yakınları yoğun mücadele sonucu köye ulaşan ekiplere teşekkür etti.
İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefi Dursun Ali Barın ise kar ve tipi nedeniyle köy yollarının büyük bir kısmının kapandığını, yol açma çalışmalarının 7/24 esasına göre devam ettiğini bildirdi.
Öte yandan Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa Emirdere Mezrasında da rahatsızlanan bir kişi ekiplerin yol açma çalışmalarının ardından ambulansla ilçede bulunan hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştıTürk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sevilen diziye veda ettiler

Sevilen diziye veda ettiler

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana’da dehşet veridi olay! Kara yolunda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Son dakika! Çin'in Wuhan kentindeki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Maltepe'de sabaha karşı zincirleme kaza! 2'si polis 4 yaralı

Maltepe'de sabaha karşı zincirleme kaza! 2'si polis 4 yaralı

Son dakika! Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.