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  4. Kar yağışı yüzünden elektriksiz kalan Isparta'ya bir kar daha geliyor

Kar yağışı yüzünden elektriksiz kalan Isparta'ya bir kar daha geliyor

07.02.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 3 Şubat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte uzun bir süre elektrik sıkıntısı yaşandı. Kar yağışının etkisini kaybetmemesi üzerine şehirde 5 gün boyunca yüz yüze eğitime ara verilmişti. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde yeniden kuvvetli kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı.

Kar yağışı yüzünden elektriksiz kalan Isparta'ya bir kar daha geliyor

Türkiye 3 Şubat'tan bu yana Isparta'da yaşanan elektrik kesintisini konuştu. Şiddetli kar yağışı nedeniyle şehrin çoğu yerinde vatandaşlar mağdur olmuştu. Bakan Dönmez çalışmaları yerinde incelemek için Isparta'ya gitmişti. Isparta için bir kar yağışı uyarısı daha yapıldı.

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ÇARŞAMBA GECEYE KADAR SÜRECEK

Isparta’da yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Isparta için yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada, kar yağışının çarşamba günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği özellikle Isparta’ya bağlı ilçelerde kar yağışının daha yoğun olacağı bildirilirken kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

EĞİTİME 5 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime beş gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacak.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Isparta
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