HABER
  4. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi

Kar yağışına en çok çocuklar sevindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.Son bir haftadır Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde etkisini daha da artırdı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.
Son bir haftadır Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde etkisini daha da artırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santime ulaşırken, güney kesimindeki köyler dün gece yağan karla beyaza büründü.
İlçede güzel görüntüler oluşturan kar kalınlığı ilçe merkezinde 40 santime kadar çıktı. Çocuklar ise, hafta sonu tatilini fırsat bilip bol bol kartopu oynadı. Karda koşup oynayan çocukların neşesi yüzlerine yansıdı. İlçede 2 yıldır etkili olmayan kar yağışının bu yıl etkili olması vatandaşları da sevindirdi. Vatandaşlar, bu yıl kar yağışının geç başladığını ancak son bir haftadır iyi yağdığını belirterek, karın hem ilçeleri için hem de çiftçiler için faydalı olacağını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
Bağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktıBağcılar'da daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı
Amik Ovası’nda evler ve tarım arazileri sular altında kaldıAmik Ovası’nda evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.