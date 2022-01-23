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Kar yağışına rağmen çalışmak zorundalar! Motokuryelerden 'acil sipariş' verenlere çağrı

23.01.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, kar yağışına teslim olmuşken trafikteki motokuryelerin sayısında azalma görülmüyor. Zamanla yarışan kuryeler karlı havalarda çalışmanın zor olduğunu dile getirdi. Siparişlerine 'acil' notu yazan müşterilere seslenen bir kurye, "Motor araba gibi değil. Her tarafta kayıyor, yan yatıyor, düşüyor" ifadelerini kullandı.

Kar yağışına rağmen çalışmak zorundalar! Motokuryelerden 'acil sipariş' verenlere çağrı

İstanbul'da etkili olan kar yağışına rağmen motokuryeler işlerine devam etti. Motokuryeler siparişlerine acil yazanlara seslenerek, “Motor araba gibi değil. Her tarafta kayıyor, yan yatıyor, düşüyor" dedi.

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SIK SIK DÜŞÜYORLAR

İstanbul'da dün akşam etkili olan kar yağışı gün içerisinde de devam etti. Hava sıcaklarının da eksileri gördüğü kentte motokuryeler tüm olumsuz hava şartlarına rağmen gün boyu görevlerine devam etti. Siparişleri vaktinde yetiştirmek için zamanla yarışan motokuryeler, karlı havalarda çalışmanın zor olduğunu, motorlarının sık sık düştüğünü belirtti.

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"MOTOR ARABA GİBİ DEĞİL"

Gün içinde 3 kere düştüğünü ifade eden bir motokurye siparişlerine acil yazanlara seslenerek, "Bugün çalışıyor olmak berbat. Trafikte bir sıkıntı yok ama ara sokaklar çok kötü. Siparişlerine acil yazanlar bizi biraz daha düşünebilir. Çünkü acil istiyorlar ama motor araba gibi değil. Her tarafta kayıyor, yan yatıyor, düşüyor. Bugün 3 kere düştüm ben" dedi.

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"EKMEK ASLANIN AĞZINDA"

Bir başka motokurye ise şartları zor olsa bile çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Bugünlerde yapacaksın bu işi. Zor oluyor ama ekmek aslanın ağzında bu devirde çalışmak lazım. Acil sipariş isteyenler de olmuyor, insanlarımız çok düşünceli bu konularda" diye konuştu. (DHA)

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İstanbul
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