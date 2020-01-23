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Kar yağışını gören telefona sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 23:50 | Son Güncelleme

Karabük’te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı etkisini sürdürürken vatandaşlar güzel anları cep telefonları ile kaydetti.

Sabah saatlerinde başta Safranbolu olmak üzere diğer ilçelerde de etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde merkezde de etkisini gösterdi. Kemal Güneş Caddesi’nde lapa lapa yağan karı gören çok sayıda vatandaş o anı kaydetmek için telefonlarına sarılırken, kimi öz çekim yaptı, kimi de karın keyfini yaşadı.

Karabük Üniversitesinde eğitim gören Hüseyin Şen, Adanalı olduğu için 3 yıldır kar görmediğini ve kar yağışından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Bir iki ay yağsın, hakkımızı dolduralım baya hak ettik” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük kar yağışı

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