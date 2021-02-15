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Kar yağışını görüp sokağa çıkanlara ceza yağdı

15.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Kar yağışını görüp sokağa çıkanlara ceza yağdı

Sakarya’da hafta sonu kısıtlamasında kar yağışı sonrası izinsiz sokağa çıkan 145 kişiye polis ekipleri tarafından ceza kesildi.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde kısıtlamalara uymayanlara uygulanan ceza miktarını açıkladı.

Sakarya’da hafta sonu kısıtlamasında kar yağışı sonrası izinsiz sokağa çıkan 145 kişiye polis ekipleri tarafından ceza kesildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde kısıtlamalara uymayanlara uygulanan ceza miktarını açıkladı. Yapılan açıklamada, 8 ve 12 Şubat arasında hafta içi 21.00 ve 05.00 arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 150 kişiye ceza kesildiği belirtildi. Ayrıca 13-14 Şubat’ta "tam kapanma" şeklinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında ise izinsiz sokağa çıkan 145 kişinin yakalandığı kaydedildi. Bu rapora göre şehir genelinde 7 günde yasakları ihlal eden 295 kişiye toplamda 386 bin TL para cezası kesildi.

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