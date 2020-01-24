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  4. Kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi Safranbolu konakları drone ile görüntülendi

Kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi Safranbolu konakları drone ile görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi Safranbolu konakları drone ile görüntülendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kent genelinde dün sabah başlayan kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu.

Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

Ortaya çıkan manzara drone ile görüntülendi.

Öte yandan Karabük merkez ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

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