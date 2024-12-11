'Kar yağışları görünüyor' İstanbul'un yanı başına kadar geliyor! Meteoroloji saat verdi

İstanbul'a kar yağacak mı? Yıl son günlerinde soğuklar kendini hissettirmeye devam ederken herkes kar yağışı ile ilgili detayları merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini paylaşırken tarih ve saat vererek kar yağışı beklenen bölgeleri açıkladı. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

O BÖLGE İÇİN KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Konya hariç), Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL'UN YANI BAŞINDA KAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı grafiklere göre kar yağışı gece 00.00'dan sonra yani 12 Aralık Perşembe 00.00 - 06.00 arasındaki süreçte İstanbul'un yanı başına kadar geliyor.

Gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"KAR YAĞIŞLARI GÖREBİLECEĞİZ"

Meteorolog Bünyamin Sürmeli ise YouTube kanalında 9 Aralık'ta paylaştığı videolu tahmininde şu ifadeleri kullandı:

"Kar simülasyonumuzda daha çok doğu bölgelerde ara ara yükseklere dağlara gelen kar yağışları görünüyor. Ayın 14-15'inden itibaren batıda, Batı Karadeniz'de, Bolu çevrelerinde de İç Anadolu'da çok inceden olsa da Başkent çevrelerinde İç Anadolu'da da beyaz örtü yapabilecek kar yağışları görebileceğiz.

İstanbul'un sıcaklığı tavanda gidiyor. Güneyli kuvvetli rüzgarla beraber perşembe cuma aşağı inecek. Özellikle haftanın ikinci yarısında cuma, cumartesi sıcaklıklar bayağı düşük. Gündüz 6-7-8 dereceler civarında, 10 derecenin altında. Yağışlarımız bugünlerde kendini gösteriyor, perşembe, cuma yağış azalacak. Yine kendini gösteriyor ara ara ama daha çok parçalı çok bulutlu. Başkent çevrelerinde cuma günü ve perşembe cuma şöyle azar azar kar geçişleri görebiliriz. Ayın 14, 15'i gibi ince bile olsa bir beyaz örtü yapabilecek kar yağışını işte o zaman bekliyoruz.

İzmir'de de sıcaklık kafayı aşağıya verecek, tabii Kuzey bölgelerdeki kadar tek hanelere inmiyor ama yine şöyle 15 derecenin altına gerilemiş olacak, ara ara gelip giden yağışları var bugünlerde olduğu gibi"

12 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 ARALIK CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ