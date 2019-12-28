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  4. Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu

Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 09:11 | Son Güncelleme

TROPİKAL iklimin yaşandığı, hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu Samuel Ikpefan (25), Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'nda ülkesini temsil etti.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- TROPİKAL iklimin yaşandığı, hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu Samuel Ikpefan (25), Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'nda ülkesini temsil etti.
Nijerya'da yaşayan İkpefan ailesinin Fransa'ya göç etmesiyle bu ülkede dünyaya gelen Samuel İkpefan, 6 yaşında kayak sporuna başladı. Fransa'da kayak yapmaya başlayan İkpefan, anavatanı Nijerya adına yarışma kararı aldı. Hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşu sporcusu olan İkpefan, Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'na katıldı. Türk, Rus ve İranlı sporcularla karşı 46 numaralı formasıyla koşu pistinde çalışan İkpefan, daha sonra hakemlerin start işaretiyle 10 kilometrelik etabı koşmaya başladı. Zorlu etabı tamamlayamayan İkpefan, bitişe kısa süre kala yarıştan çekildi. Sempatik tavırlarıyla yarışmanın ilgi odağı haline gelen İkpefan, ailesinin Nijeryalı olduğunu, kendisinin Fransa'da doğup büyüdüğünü ve çifte vatandaş olduğunu söyledi. Kayaklı koşuda ülkesinin ilk ve tek milli sporcusu olduğunu belirten İkpefan, "Nijerya kış ülkesi değil, hiç kar yağmıyor. Ülkemde genel olarak spor dendiğinde futbol oynanıyor. Kış sporlarında 4'lü kızak, tekli kızak ve kayaklı koşuda ben varım. Bu sporu seviyorum, ülkem adına yarıştığım için de gururluyum" diye konuştu.
Erzurum'daki kayak merkezlerini ve özellikle de Kandilli'deki kayaklı koşu tesislerini çok beğendiğini belirten İkpefan, kamp için burayı tercih edeceğini bildirdi. İkpefan, "Havalimanında otobüse bindiğimden itibaren Erzurum'un çok iyi bir spor merkezi olduğunu gördüm. Sporcular için fevkalede bir şehir. Kandilli'de antrenmana çıktığımda tesislerin muhteşem olduğunu gördüm, biatlon tesisleri de çok iyi. Erzurum'da olmaktan çok mutluyum" dedi.

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