HABER
  4. Kar yağmayınca kar kürekleri elde kaldı

Kar yağmayınca kar kürekleri elde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Bahardan kalma güneşli günlerin yaşandığı Erzincan’da kar yağışının etkili olmaması kar küreği satan esnafı zor durumda bıraktı.

Bahardan kalma güneşli günlerin yaşandığı Erzincan’da kar yağışının etkili olmaması kar küreği satan esnafı zor durumda bıraktı. Kar küreklerinin ellerinde kaldığını belirten esnaf, kürekleri satabilmek için kar yağışını bekliyor.
Erzincan’da geçen yıllara göre bu yıl kış ayında beklenenin altında kar yağması kuraklığa neden oldu. Yüksek kesimlerde ve ilçelerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde etkili olmadı. Kış ayının en sert geçen aylarından olan ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen Erzincan’da bahardan kalma günler yaşanıyor. Şehir merkezinde kar yağışının etkili olmaması ise kar küreği sapı imal eden ve kar küreği satan esnafı zor durumda bıraktı. Esnaf ellerinde kalan kar küreklerini satabilmek için kar yağışını bekliyor. Kar küreği sapı imal eden Marangoz İlhan Tekbıyık, satışlarda geçen yıllara göre bu yıl azalma olduğunu kaydetti.

“Satışlarda önceki yıllara göre azalma var”
Kar yağmadığı için kar küreklerinin satışının durduğunu bu yüzden balta ve kürek sapı imalatına yoğunluk verdiklerini ifade eden İlhan Tekbıyık, “Erzincan’da bu sene kış olmadı kar yağmadı kurak geçti. Kışın için yapmış olduğumuz ahşap kar küreklerinin yerine de plastikler çıktı. Şimdi biz sadece onların saplarını yapıyoruz. Satışlar bu yıl azaldı. Önceki yıllar göre azalma var. Şimdilerde sadece balta sapı, kürek sapı gibi ağaçtan saplar yapıyoruz. Kar küreklerine daha çok ihtiyaç kalmadı. Yine de geliyoruz çalışıyoruz bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki seneler içinde hazırlık yapıyoruz. Ağaçtan kar küreği yapmıyoruz. Satılmıyor ki yapalım. Herkes plastik kar küreği alıyor. Biz plastik küreklerin saplarını yapıyoruz” diye konuştu.

“Hiç satamadık desek doğru olur”
Bu yıl kar küreği satışı hiç yapamadıklarını belirten Esnaf İsa Aktaş, “Erzincan’da geçen yıllara göre yıl kar az yağdı. Şehir merkezine kar yağışı olması genelde yüksek kesimlere ve ilçelerde kar yağışı oldu. Geçen yıllara göre bu yıl kar küreği satışı neredeyse yapamadık desek doğru olur. Önceden kar kürekleri ahşaptan yapılıyordu. Ama gelişen teknolojiyle kar kürekleri plastikten yapılmaya başlandı. Ama buna rağmen bu yıl hiç kar küreği satamadık. Önceki yıllarda Erzincan’da kar yağışı oluyordu. Gerek küresel ısınma gerekse barajların yapılmasından Erzincan’da iklim farklılığı oldu. Ondan dolayı şehir merkezine kar yağışı çok az oluyor. Bu nedenle de bizim kar küreği satışlarımız düşüyor. Hiç satmadık desek doğru olur” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
Avcılar'ın Senegalli tek kadın pazarcısıAvcılar'ın Senegalli tek kadın pazarcısı
Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikedeKarnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Konya'da tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyenle ilgili yeni gelişme!

Tartıştığı kadının kaburgasını kırmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Şişli'de silahlı saldırı! 2 kadın yaralandı

Şişli'de silahlı saldırı! 2 kadın yaralandı

ABD'de Trump karşıtı binlerce kadın sokaklara indi

Trump karşıtı binlerce kadın sokaklara indi

Ümraniye'de faciadan dönüldü

Ümraniye'de faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.