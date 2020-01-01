Kar yağmayınca onlar kara gitti

Tokat’ta yeni yılın ilk günü kar yağmayınca kar topu oynamak için yüksek kesimlere çıkan aileler doyasıya eğlendi.

Tokat şehir merkezinde yeni yılın ilk günü kar yağışsız geçti. Tatili fırsat bilen bazı vatandaşlar, aileleri ile birlikte Topçam, Çamlıbel Tepesi gibi yüksek kesimlere çıkarak karda eğlenmeyi tercih etti. Rüzgar güllerinin bulunduğu 1650 rakımlı Killik köyünde kar yağışı altında eğlenen çocuklar farklı bir heyecan yaşadı. Kardan adam yapan Duru, şehir merkezine kar yağmayınca beyaz örtü ile kaplanan tepelere çıktıklarını ifade ederek, “Yeni yılın ilk günü kartopu oynamak istedim. Annemle kardan adam yaptık. Manzara çok güzel, çok eğlenceli oldu” dedi.

Aysel Yetim ise yeni yılın ilk gününün şehir merkezinde kar yağışsız geçtiğini belirterek, “Kar eşliğinde güzel bir gün geçirmek için rüzgar güllerinin olduğu yere çıktık. Çocuklar güzel bir manzara eşliğinde kartopu oynadılar, oldukça eğlenceli oldu” diye konuştu.

