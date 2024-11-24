Kar, yağmur, kuvvetli rüzgar... Hepsinin beraberinde gelen 'Bert'! İrlanda ve İngiltere zorlu hava koşullarıyla mücadele etmeye çalışıyor

İrlanda ve Birleşik Krallık, şiddetli hava koşullarıyla mücadele ediyor. İrlanda'da, ESB Networks'ten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 60 bin ev, çiftlik ve işletme elektrik kesintisinden etkilendi.

KIRMIZI ALARM

Şiddetli rüzgarların yol açtığı kesintiler, özellikle ülkenin batı ve kuzeybatısında yoğunlaştı. Ayrıca, ‘Bert Fırtınası’ nedeniyle iki bölgede kırmızı alarm verildi.

Fırtına, yoğun kar yağışı, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlar ile birlikte İrlanda ve Birleşik Krallık'ta büyük aksamalara yol açtı.

HAVA VE KARAYOLUNDA AKSAMA

Met Office, fırtınanın “çok tehlikeli” olduğunu ve özellikle İskoçya, kuzeydoğu İngiltere ve Galler gibi bölgelerde etkili olacağını belirtti.

Fırtına nedeniyle 40 cm'ye kadar kar yağması bekleniyor ve karayolu ile havayolu seferlerinde iptaller yaşanıyor. Met Office sözcüsü Oli Claydon, hafta sonu boyunca karmaşık ve tedirgin edici hava koşullarının devam edeceğini açıkladı.

(DHA) (İHA)