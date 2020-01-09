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  4. Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Konya’nın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Hadim’de 10 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Konya’nın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Hadim’de 10 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hadim’de, kent merkezindeki karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı yollarda kaldırım kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin Türkiye’de en çok kar alan yerleşim yerlerinden birisi olduğunu söyledi. Kar temizleme ekiplerinin kar yağışı sonrasında şehir merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı dış mahallelerde de yolları ulaşıma açık tutabilmek için günlerdir yoğun mesai yaptıklarını belirten Başkan Hadimioğlu, “İlçemizde yaklaşık 10 gündür devam eden kar yağışı neticesinde ilçe merkezi ve çarşı içinde biriken karları ikinci kez kamyonlarla taşıyoruz. Sabah erken saatlerde başladığımız çalışmalarda şu ana kadar 50 kamyon civarında kar aktarması yaptık. Bu sezonda ikinci büyük temizliğimiz. Bereket böyle devam ederse 3-4 defa daha temizlik yapacağız. İnşallah Allah bereketini artırsın. Yağış devam ediyor. İlçe merkezimizde elektrikler yok” dedi.

“Her sene kamyonlarla taşınıyor”
Her sene kamyonlarla kar taşıdıklarını ifade eden Hadimioğlu, “İlçe merkezine yıllık ortalama 1,5-2 metre kar yağışı gerçekleşmektedir. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreyi geçerken yüksek kesimlerde yer yer 2-3 metreyi bulduğu haberini aldık. Geçen yıllarda da ilçe merkezi ve mahallelerde 3 metre civarında kar yağışı gerçekleşmişti. Biz her yıl kent merkezindeki ve çarşı içindeki karları kamyonlara yükleyip ilçe dışında boş bir alana boşaltıyoruz” şeklinde konuştu.

Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

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