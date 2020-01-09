Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Konya’nın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Hadim’de 10 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hadim’de, kent merkezindeki karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı yollarda kaldırım kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin Türkiye’de en çok kar alan yerleşim yerlerinden birisi olduğunu söyledi. Kar temizleme ekiplerinin kar yağışı sonrasında şehir merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı dış mahallelerde de yolları ulaşıma açık tutabilmek için günlerdir yoğun mesai yaptıklarını belirten Başkan Hadimioğlu, “İlçemizde yaklaşık 10 gündür devam eden kar yağışı neticesinde ilçe merkezi ve çarşı içinde biriken karları ikinci kez kamyonlarla taşıyoruz. Sabah erken saatlerde başladığımız çalışmalarda şu ana kadar 50 kamyon civarında kar aktarması yaptık. Bu sezonda ikinci büyük temizliğimiz. Bereket böyle devam ederse 3-4 defa daha temizlik yapacağız. İnşallah Allah bereketini artırsın. Yağış devam ediyor. İlçe merkezimizde elektrikler yok” dedi.