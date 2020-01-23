HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar yolda bıraktı

Kar yolda bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Karabük-Bartın karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karabük-Bartın karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın Karayolu Kirkille, Beştepeler ve Ahmetusta Geçidi’nde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı 153. Şube Şefliği ekipleri, yolda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorluk yaşarken, bazı tırlar yolda kaldı. Sürücüler dikkatli şekilde ilerlerken, bazı sürücüler yol kenarında araçlarına zincir taktı. Yolda kalan bazı tırlar ise ciplerle çekildi.
Afyonkarahisar’dan Karabük’e mermer getiren tır sürücüsü Bekir Akkaya, karın aniden bastırdığını söyleyerek, yolda kaldığını ifade etti.
Karabük’ten Bartın istikametine giden Muharrem Korucu da kara hazırlıksız yakalandığını belirtti. Aracında zincir olmadığını, yolda kalınca zincir almaya gittiğini anlatan Korucu, "Herkese tavsiyem öncelikle kış lastiklerini taksınlar, ikincisi muhakkak zincir bulundursunlar. Kar bekliyorduk aslında birçok defa gidip geldim yol açık oluyordu. Sıkıntı yaşamamıştım ama bu sefer yolda kalacağımız varmış" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Atık hurda malzemelerden toprak analiz cihazı yaptıAtık hurda malzemelerden toprak analiz cihazı yaptı
Fatih'te yankesicilik anları güvenlik kamerasındaFatih'te yankesicilik anları güvenlik kamerasında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Büyükçekmece’de H1N1 paniği! Hastalar başka hastaneye sevk edildi

Büyükçekmece'de H1N1 paniği!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 'ayva'lı protesto

İBB önünde dikkat çeken protesto!

Bakırköy ve Yenimahalle durakları arasında Marmaray seferleri aksadı

Marmaray'da seferler belli bir süre aksadı

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza karayolunu trafiğe kapattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.