HABER

Kar yolları kapattı, hastaya 2 saatlik çalışmayla ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:23 | Son Güncelleme

Bingöl’de kar nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan yaşlı hastaya, UMKE ekipleri paletli ambulansla 2 saat süren çalışması sonucu ulaştı.Bingöl’de yoğun kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü.

Bingöl’de kar nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan yaşlı hastaya, UMKE ekipleri paletli ambulansla 2 saat süren çalışması sonucu ulaştı.
Bingöl’de yoğun kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. 281 köy yolunun kapalı olduğu kentte merkeze bağlı Kırkağıl köyünde yaşayan 95 yaşındaki Muhittin Cavdar rahatsızlandı. Bunun üzerine Çavdar’ın yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Yolların kapalı olduğu bölgeye paletli ambulansla UMKE ekipleri sevk edildi. 2 saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşan ekipler, yaşlı adamı alarak Bingöl Devlet Hastanesine yetiştirdi.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan temel lise açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Selçuk’tan temel lise açıklaması
Kardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi olduKardeşlerinin evini iş makinesiyle yıktırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk tutkularını gerçeğe dönüştürdüler

Çocukluk tutkuları iki kardeşe, otomobil müzesi açtırdı

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

Hulusi Akar duyurdu! 1076 personel açığa alındı

İşte açığa alınan personel sayısı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki önemli projeyi açıkladı: Okul profili değerlendirme ve tasarım beceri atölyeleri geliyor!

Bakan canlı yayında duyurdu: Çok önemli iki proje geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.