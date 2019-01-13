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Kar yolları kapattı, yaşlı kadın helikopter ile hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 23:42 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde tansiyon hastası Emine Yiğit'in (66) rahatsızlanması üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca durum Sağlık Bakanlığı'na bildirildi.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde tansiyon hastası Emine Yiğit'in (66) rahatsızlanması üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca durum Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. bakanlığın girişi sonucu Yiğit, Skorsky tipi hekotepter ile evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demirtaş köyünde meydana geldi. Köyde oturan tansiyon hastası Emine Yiğit rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerinden yerdım istedi. Yola çıkan ekipler yoğun kar yağışı sonucu köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Yiğit'in yanına ulaşamadı. Bunun üzerine 112 Acil Komuta Merkezi durumu Sağlık Bakanlığı'na, Bakanlık ise Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'ne bildirerek yardım istendi. Yapılan görüşmelerin ardından Emine Yiğit, üsten havalanan Skorsky helikopter tarafından köyden alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emine Yiğit'in oğlu Selahattin Yiğit ise yetkililere teşekkür etti.

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