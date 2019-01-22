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Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışın ardından vatandaşlar, karla kaplanan evlerinin çevresini ve çatısını kendi imkanlarıyla temizledi, şebekenin donması nedeniyle doğal kaynaklardan bidonla su taşıdı.

Sisle kaplanan ve beyaza bürünen ilçenin güzellikleri havadan görüntülenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimi, zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.

Yüksekova'cüda kar bir metreye kadar yükseldi

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da dondurucu soğuklar ve kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yoğun yağışın ardından bazı vatandaşlar karla kaplanan evlerinin çevresini ve çatısını kendi imkanlarıyla temizledi.
Şebekenin donması nedeniyle doğal kaynaklardan bidonla su taşıdı.
Merkez İhsaniye Camisi ile bazı binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, araçlar kar altında kaldı.
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı ilçe merkezi ile çevresindeki dağlar beyaza büründü.
Ekipler, kardan kapanan yolları ulaşıma açtı.
Kış mevsimi bütün zorluklarına rağmen, bazı güzellikleri de beraberinde getirdi.
Havadan görüntülenen beyaza bürünmüş yollar, ağaçlar, dağlar ve köyler güzel görüntüler oluşturdu.
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova kar yağışı

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