Kar Yüksekova'ya hem çile hem güzellik getirdi

Sisle kaplanan ve beyaza bürünen ilçenin güzellikleri havadan görüntülenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimi, zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da dondurucu soğuklar ve kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun yağışın ardından bazı vatandaşlar karla kaplanan evlerinin çevresini ve çatısını kendi imkanlarıyla temizledi.