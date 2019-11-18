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Kara ağaçkakan Tekirdağ’da görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

Kara ağaçkakan, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde fotokapanda görüntülendi.Doğada ender gözlenebilen en büyük ağaçkakan olan kara ağaçkakan Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce Yaban Hayatı gözlemi amacıyla kurulan fotokapanda görüntülendi.Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmada kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten kara ağaçkakanın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır.

Kara ağaçkakan Tekirdağ’da görüntülendi

Kara ağaçkakan, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde fotokapanda görüntülendi.
Doğada ender gözlenebilen en büyük ağaçkakan olan kara ağaçkakan Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce Yaban Hayatı gözlemi amacıyla kurulan fotokapanda görüntülendi.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmada kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten kara ağaçkakanın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır. Kara Ağaçkakan (Dryocopus martius-Black Woodpecker); nadir ve az sayıda görülen bir tür olup en büyük ağaçkakandır ve neredeyse küçük karga boyutundadır” denildi.

Kara ağaçkakan Tekirdağ’da görüntülendi

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