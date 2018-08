Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni

İhracatın yükselmeye devam ettiğini, istihdamın artırmayı sürdüğünü ve üretim çarklarının döndüğünü aktaran Erdoğan, bayram tatilinde turizm ve ticaretin tarihi rekorlar kırdığının altını çizdi.

- "Ekonomi yönetimimiz gereken tüm tedbirleri alıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru ne olacak" diye soranlara şöyle cevap verdiklerini aktardı:

"Bu da geçer ya hu... Şair şöyle söylüyor, 'Bi karardır felek daim döner durmaz bir an. Dursa bir an ne yer kalır ne gök kalır be ya hu. Kah-ı zulmet, kah-ı envar birbir ardın devreder. Kah-ı lütuf, kah-ı kahır, ondan olur be ya hu… İmtihan için oluptur daima neş'e, azab. Sen, sen'i bilmek içindir, kahrı lütfu be ya hu...' Biz bir yandan 'Bu da geçer ya hu' derken, diğer taraftan da teknik olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ekonomi yönetimimiz ülke içinde ve dışında gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyor. Yavaş yavaş bunların somut neticelerini almaya da başladık. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bunu sağladığımızda diğer tüm sıkıntıların birer birer çözüm yoluna girdiğini göreceğiz. Güçlü siyaset ancak güçlü ordu ve güçlü bir ekonomiyle birlikte hayata geçirilebilir. Türkiye hem siyasette hem askeri alanda hem ekonomide katettiği mesafeyle güçlü olmayı hak eden, etmeye çalışan bir ülkedir."