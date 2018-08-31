İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle içimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle nice oyunları bozan, nice senaryoları yırtıp atan, nice ihanetleri tepeleyen Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerine ulaşmamızı engelleyemeyecekler." dedi. Balıkesir'de düzenlenen Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35'lere, kendi milli uçaklarına veya bir başka ülkeyle geliştireceği uçaklara da ihtiyacı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verirler vermezler onu bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Şu ana kadar biz ortaklığımız gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık ve taksitler geldikçe ödüyoruz. 120 F-35 anlaşmamız da bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibaret değil, bunların çok alternatifleri var. Orası vermezse bir başka yerden biz bunları temin ederiz veya üretiriz. İnsansız hava araçlarını vermediler, şimdi biz üretiyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını vermediler, şimdi biz üretiyoruz. İşte bu teröristleri bunlarla vuruyoruz, etkisiz hale getiriyoruz. Kötü komşu bizi de ev sahibi yaptı." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa ve Amerika'yla olan müttefiklik, ortaklık ilişkilerinin olduğu kadar diğer ülkelerle tesis edeceği işbirliklerine de ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'yi tek taraflı ilişkiye zorlayanların gizli veya açık, dünyanın dört bir yanında ne tür faaliyetler içerisinde olduklarını gayet iyi bildiklerini vurguladı. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerin hiçbirinde sözlerini tutmazlık etmediklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kimseye riyakarlık yapmadık ama bize hepsi yapıldı. Eğer bir güvenilirlik testi yapılacaksa, bu testten alnının akıyla çıkacak tek taraf Türkiye'dir. Hem Avrupa hem de Amerika bu konuda defalarca sınıfta kalmıştır. Biz buna rağmen yükümlülüklerimize sözlerimize, ahitlerimize bağlı kalmayı sürdürdük. Amerika'nın sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri burada saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz. Ülkemizle ilgili olarak Amerika'da açılan davaların verilen mahkumiyet kararlarının örneği bir başka ülkede yok.

İzmir'de tamamen hukuk içinde yürüyen bir davayı bahane ederek, Türkiye'yi askeri ve ekonomik alanda çökertmeye yönelik gayretler içerisinde girilmesini hiçbir mantıkla izah etmek mümkün değil. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin tam üyelik müzakerelerinde sıra bize geldiğinde o çok övündüğü kriterlerini nasıl fırıldak gibi döndürdüğünü en iyi kendileri biliyor. Ülkemizin ne ekonomisiyle ne de demokrasisiyle mukayese dahi edilemeyecek düzeydeki devletleri çok kısa süre içinde tam üye yapanlar Türkiye'yi dışlamak için adeta kendilerini inkar etmekten çekinmiyorlar." - "Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur" Başkan Erdoğan, ekonomi konusunda yaşananları bunlardan bağımsız görmediklerini vurgulayarak, "Türkiye'de döviz kurunun böylesine yüksek rakamlara çıkartılmasının gerisindeki saikleri görmek için allame olmaya gerek yok. Herşey apaçık ortadadır. Biz ekonomideki artılarımızın da eksilerimizin de gayet iyi farkındayız. Buradan bir kez daha söylüyorum. Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle içimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle nice oyunları bozan, nice senaryoları yırtıp atan, nice ihanetleri tepeleyen Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerine ulaşmamızı engelleyemeyecekler." diye konuştu.

İhracatın yükselmeye devam ettiğini, istihdamın artırmayı sürdüğünü ve üretim çarklarının döndüğünü aktaran Erdoğan, bayram tatilinde turizm ve ticaretin tarihi rekorlar kırdığının altını çizdi. - "Ekonomi yönetimimiz gereken tüm tedbirleri alıyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru ne olacak" diye soranlara şöyle cevap verdiklerini aktardı: "Bu da geçer ya hu... Şair şöyle söylüyor, 'Bi karardır felek daim döner durmaz bir an. Dursa bir an ne yer kalır ne gök kalır be ya hu. Kah-ı zulmet, kah-ı envar birbir ardın devreder. Kah-ı lütuf, kah-ı kahır, ondan olur be ya hu… İmtihan için oluptur daima neş'e, azab. Sen, sen'i bilmek içindir, kahrı lütfu be ya hu...' Biz bir yandan 'Bu da geçer ya hu' derken, diğer taraftan da teknik olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ekonomi yönetimimiz ülke içinde ve dışında gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyor. Yavaş yavaş bunların somut neticelerini almaya da başladık. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bunu sağladığımızda diğer tüm sıkıntıların birer birer çözüm yoluna girdiğini göreceğiz. Güçlü siyaset ancak güçlü ordu ve güçlü bir ekonomiyle birlikte hayata geçirilebilir. Türkiye hem siyasette hem askeri alanda hem ekonomide katettiği mesafeyle güçlü olmayı hak eden, etmeye çalışan bir ülkedir."