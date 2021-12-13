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Kara Balta: Nijerya'da siyasete nüfuz eden küresel mafya örgütlenmesi

13.12.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıl boyunca Kara Balta'yı izleyen BBC Africa Eye araştırma ekibinin gördüğü ve bir kısmını teyit ettiği belgeler ve tanıklıklardan elde edilen bilgiye göre, Nijerya'da şiddet, cinayet ve yolsuzlukla ilişkili mafya tarzı bir örgütlenme, ülkenin siyasi sistemine nüfuz etti ve ülke sınırlarını aşarak küresel çaplı bir dolandırıcılık ağı kurdu.

Kara Balta: Nijerya'da siyasete nüfuz eden küresel mafya örgütlenmesi

BBC'nin de gördüğü hacklenmiş binlerce belge ve tanıklıklardan elde edilen bilgiye göre, Nijerya'da şiddet, cinayet ve yolsuzlukla ilişkili mafya tarzı bir örgütlenme, ülkenin siyasi sistemine nüfuz etti ve sınırlarını aşarak küresel çaplı bir dolandırıcılık ağı kurdu.

Nijerya'da on yıllardır aktif olan "Kara Balta" (Black Axe) çetesi, ülkenin en fazla korkulan organize suç çetelerinden biri. Nijerya yasalarına göre bu çetelere üye olmak suç.

BBC'nin Africa Eye araştırma ekibi iki yıldır Kara Balta çetesini izliyor, eski üyeleriyle konuşuyor ve sızdırılan binlerce belgeyi inceliyordu. Çetenin önde gelen üyelerinden hacklenmiş belgelerin önemli bir kısmı BBC tarafından da teyit edildi.

Elde edilen bazı epostalara göre, Nijerya'nın önde gelen iş adamları arasında yer alan ve APC partisinin 2019 adayı olan Augustus Bemigho'nun Kara Balta çetesinin kıdemli bir üyesi ve internet üzerinden milyonlarca dolarlık dolandırıcılığın organizasyonunda rol almış.

E-posta hesabından elde edilen 18 bin sayfalık belgeler, Bemigho'nun dolandırıcılıkla ilgili tavsiyeleri 62 farklı olayda işbirliği yaptığı kişilere gönderdiği ve dolandırmayı hedefledikleri kişilerle ilgili iletişim kurduğunu gösteriyor.

BBC'nin araştırmaları, Bemigho'nun e-postalarından yola çıkarak dolandırıcılık kurbanlarından ikisini tespit etti. Bu kişiler, yaklaşık 3,3 milyon dolar tutarında dolandırıldıklarını söylüyor.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü uluslararası operasyonlar, Kara Balta çetesinin dolandırıcılıktan elde ettiği para miktarının milyarları bulabileceğini gösteriyor.

BBC, Bemigho ile irtibata geçti ancak iddialara yanıt alamadı.

APC partisinin 2019 adayı olan Augustus Bemigho, Kara Balta çetesinin kıdemli üyelerinden biri

Sızdırılan belgeler, çetenin yayımlanamayacak derecede korkunç bazı faaliyetlerde bulunduğunu da gösteriyor.

Elde edilen bulgulara göre, Kara Balta çetesi, 2009-2019 yılları arasında, çetenin merkezi olan Edo eyaletinde Nijerya'nın siyasi hayatına şaşırtıcı derecede nüfuz etmiş.

İki belgede, Benin City'de 2012'deki valilik seçimlerinde "oyları korumak" ve seçim zaferini garantiye almak için 35 milyon nairanın (85 bin dolar) Neo-Black Movement of Africa (NBM - Neo-Afrika Siyah Hareketi) adlı şirkete aktarıldığı belirtiliyor. Bazı Batı ülkeleri bu şirketi Kara Balta çetesi ile ilişkilendiriyor.

Belgeler, çetenin desteği karşılığında eyalet hükümetinde "NBM'den 80 kişiye istihdam sağlandığını" gösteriyor.

Gençlerin Kara Balta gibi çetelere katılmasını engellemek amacıyla Benin City'de çalışmalar yapan Kurtis Ogebebor, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkede politikanın "mafya politikası" haline geldiğini söylüyor.

"Mafyacılık, en aşağıdan yukarıya kadar hükümetimizin her kademesinde görülüyor" diyor.

https://www.youtube.com/watch?v=20x\_FaEX6gw&ab\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

NBM ise Kara Balta çetesi ile bağlantılı olduğu iddialarına karşı çıkıyor. Grubun avukatı, BBC'ye yaptığı açıklamada, NBM saflarında saptanan Kara Balta mensuplarının "derhal kovulduğunu" söylüyor. Dünya çapında 3 milyon üyesi olduğunu iddia eden NBM, Nijerya'da ve diğer ülkelerde yetimhanelere, okullara ve polis teşkilatına bağış yaptıklarına dair açıklamalar yayımlıyor.

Örgütün Başkanı Ese Kakor, BBC'ye yaptığı açıklamada, "NBM Kara Balta değildir, suçla ilgisi yoktur" dedi.

Uluslararası emniyet teşkilatları ise farklı düşünüyor. ABD Adalet Bakanlığı, NBM'i "kriminal örgüt" olarak niteliyor ve "Kara Balta'nın bir parçası" olduğunu söylüyor. Kanada da Kara Balta ile NBM'in "aynı şey" olduğu görüşünde.

Son aylarda ABD gizli servisi, Federal Soruşturma Bürosu FBI ve uluslararası polis teşkilatı Interpol'ün Kara Balta'yı hedef alan ortak operasyonunda, ABD ve Güney Afrika'da milyonlarca dolarlık internet dolandırıcılığı yaptıkları suçlamasıyla 35 NBM üyesi tutuklandı.

Eski vali Tony Kabaka birçok suikast girişimlerine maruz kaldığını söylüyor

NBM, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu üyelerinin örgütten atıldığını belirtti.

2017'de Kanadalı yetkililer, Kara Balta ile bağlantılı 5 milyar dolarlık bir kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardı.

Bu türden kaç operasyon olduğunu kimse bilmiyor. Sızdırılan belgeler, çete üyelerinin Lagos, Londra, Tokyo, Dubai ve onlarca diğer kentte iletişim halinde olduğunu gösteriyor.

Nijerya'da Kara Balta, sokaklarda işlenen suçlar, uyguladığı şiddet ve siyaset ve iş dünyası ile bağlantı iddiaları ile tanınıyor. Ancak bu bağlantılar iddia düzeyinde ve belgelenememiş durumdaydı.

BBC'ye konuşan Edo eyaletinin eski valilerinden Tony Kabaka, Kara Balta üyeliğinin güç odakları içinde yaygın olduğunu söyledi.

"Hükümet içindeki Kara Balta'yı tespit etmemi isteseniz ederim" diyen Kabaka, valiliği bıraktıktan sonra birçok suikast girişimlerine maruz kaldığını, evinin kapısının mermi delikleriyle dolu olduğunu belirtiyor.

Kabaka'ya göre, "Çoğu siyasetçi bu işin içinde".

BBC, Edo eyaletine yönelttiği Kara Balta ile bağlantılarına dair iddialarla ilgili sorularına yanıt alamadı.

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