HABER

‘Kara Birlikleri Çok Yakında Güvenli Bölgeye Girecek’

26.08.2019 14:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kara birliklerinin çok yakında Suriye’nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye gireceğini söyledi

‘Kara Birlikleri Çok Yakında Güvenli Bölgeye Girecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kara birliklerinin çok yakında Suriye’nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye gireceğini belirtti.

Türkiye ve Amerika bu ay başında Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan güvenli bölge için ortak harekat merkezi oluşturulması konusunda uzlaşmıştı.

Bununla birlikte güvenli bölgenin genişliği ve bölgede konuşlandırılacak gücün komutası konusunda fazla bie bilgi verilmemişti.

“Güvenli bölge oluşturulması çabamızda yavaş ilerleme sağlıyoruz” diyen Erdoğan, “diğer birçok konuda olduğu gibi bazıları dokunulamaz olarak gördü, Fırat’ın doğusu konusunu rayına koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye daha önce birçok kez Amerikalı yetkililerle varılan anlaşmanın ertelenmesine tahammül etmeyeceğinin mesajını vermis ve gerekli olması halinde sınırı YPG’den temizlemek için harekete geçeceğini belirtmişti.

Erdoğan güvenli bölge oluşturulması konusunda ilerleme sağlandığını belirtse de Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda bütün hazırlıklarını yaptığını da söyledi.

“Önceliğimiz diyalog ve işbirliği” diyen Cumhurbaşkanı, istenmediğimiz bir yola itilirsek , hazırlıklıklarımız hazır ve kendi planlarımızı uygulayacağız. Helikopterlerimiz bölgeye ulaştı, çok yakında kara birliklerimiz de bölgeye ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın yorumları Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Türk-Amerikan ortak haraket merkezinin operasyonel hale geldiğini açıklamasının ardından geldi.

Akar ayrıca bazı YPG mevzilerinin anlaşma gereği Amerikan askerlerince tahrip edildiğini de kaydetmişti.

Akar, Türk ve Amerikan askerlerinin güvenli bölgede planlanan ortak devriyelerinin de görüşülmekte olduğunu belirtmişti.

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor! İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!
NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı? NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı?
İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdiİran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı?

NATO uçakları sivilleri mi hedef aldı?

İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi

İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi

İskoçya’da okulda korkutan yangın

İskoçya’da okulda korkutan yangın

Lavrov: Suriye'nin İdlib'e saldırısı Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal etmiyor

Lavrov: Türkiye ile yapılan anlaşmalar ihlal edilmiyor

Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

Trump: İran'da rejim değişikliği istemiyoruz

Cebelitarık'tan ayrılan İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi

İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.