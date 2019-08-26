‘Kara Birlikleri Çok Yakında Güvenli Bölgeye Girecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kara birliklerinin çok yakında Suriye’nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye gireceğini belirtti.

Türkiye ve Amerika bu ay başında Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan güvenli bölge için ortak harekat merkezi oluşturulması konusunda uzlaşmıştı.

Bununla birlikte güvenli bölgenin genişliği ve bölgede konuşlandırılacak gücün komutası konusunda fazla bie bilgi verilmemişti.

“Güvenli bölge oluşturulması çabamızda yavaş ilerleme sağlıyoruz” diyen Erdoğan, “diğer birçok konuda olduğu gibi bazıları dokunulamaz olarak gördü, Fırat’ın doğusu konusunu rayına koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye daha önce birçok kez Amerikalı yetkililerle varılan anlaşmanın ertelenmesine tahammül etmeyeceğinin mesajını vermis ve gerekli olması halinde sınırı YPG’den temizlemek için harekete geçeceğini belirtmişti.

Erdoğan güvenli bölge oluşturulması konusunda ilerleme sağlandığını belirtse de Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda bütün hazırlıklarını yaptığını da söyledi.