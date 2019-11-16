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Kara çarşaf giyen hırsızlık şüphelilerini yanlarındaki çocuk ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

HATAY'da tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcudan 60 bin liralık altın çalan 5 kadını, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan 8 yaşındaki kız çocuğu ele verdi.

Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY'da tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcudan 60 bin liralık altın çalan 5 kadını, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan 8 yaşındaki kız çocuğu ele verdi. Kısa sürede yakalanan kadınların, daha sonra tanınmamak için çarşafları çıkarttığı görüldü.
Merkez Antakya ilçesinde kara çarşaf giyerek bir kuyumcuya giren İ.P., K.M., Ç.P., S.P. ve 16 yaşındaki B.P., kuyumcudan 60 bin TL değerinde altın çalıp kayboldu. Kısa süre sonra hırsızlığı fark eden kuyumcunun şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çarşaflı kadınların yanında bulunan 8 yaşındaki kızın yüzü saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından kadınları takibe alan ekipler, olaydan 1 saat sonra kız çocuğunun Hatay Devlet Hastanesi civarında olduğunu belirledi. Bölgede önlem alan polisler, hırsızlık şüphelisi 5 kadını yakaladı.
Tanınmamak için çarşafları çıkartan kadınlar, ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

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