HABER
  4. Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:59 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi’nde Mesut Yıldırım’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Bağdat’ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıBağdat’ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandıBilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Türk diplomatı şehit etmişlerdi! Yakalandı

Annesini bıçaklayan genç tutuklandı! İfadeleri kan dondurdu

Annesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu

Mide ve bağırsaklarında 100 paket metamfetamin tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.