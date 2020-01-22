Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada

Akşam saatlerinde Fevzipaşa Caddesi’nde Mesut Yıldırım’a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, şüpheli Nedim D., tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde bir anda içeri giren soygun şüphelisi, dükkan sahibini oyalarken belinde bulunan silahı çıkarmaya çalışıyor. Ancak, çarşaf nedeniyle bir türlü silaha ulaşamayan soyguncu bir anda tezgahın arkasında bulunan kuyumcunun üzerine yürüyerek silahını kafasına dayıyor.

BİR ANLIK REFLEKSLE SİLAHLI SOYGUNCUYU YERE SAVURDU

Görüntülerde kuyumcu Mesut Yıldırım bir anlık refleksi ile soyguncuyu savuşturuyor ve vurduğu darbe ile geri geri yere yuvarlanmasına yol açıyor. Yerdeki soyguncunun üzerine çıkan kuyumcu daha sonra darbelerine devam ediyor. Dakikalar süren boğuşma dükkanın diğer köşesinde devam ederken, kuyumcu ve çarşaflı soyguncu koltukların üzerinde birbirleriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Bu sırada yan tarafta bulunan bir esnaf gürültülerin üzerine dükkana girince olayın şoku ile ne yapacağına önce karar veremiyor. Boğuşma sırasında bir fırsatını bulan soyguncu, dükkandan dışarı çıkıyor. Ancak peşini bırakmayan kuyumcu Mesut Yıldırım, yardıma koşan diğer esnaf ve vatandaşlarla birlikte dükkanın önünde yakaladığı soyguncuyu etkisiz hale getiriyor. Bölgede devriye gezen polisin kısa sürede olay yerine gelmesi ile birlikte soyguncu gözaltına alındı. Ardından çok sayıda polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.