Kara Çaylak kuş sürüleri, Türkiye’de 3’üncü kez kayda alındı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- DÜNYADA popülasyonu en fazla olan yırtıcı kuşlar listesinde yer alan ‘kara çaylak’ kuşları, Türkiye’de Gaziantep ve Denizli’den sonra ilk kez kışı geçirdikleri Gümüşhane'de görüntülendi. Dünyada çatal kuyruğuyla tanınan ve popülasyonu en fazla olan yırtıcı kuşlar listesinde yer alan ‘kara çaylak’ kuş sürüsü, Gümüşhane’nin Arzular beldesinde görüldü. İri ve koyu renkli bir yırtıcı kuş olan kara çaylak, Güneybatı Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan yaşam alanıyla biliniyor. Fırsatçı bir yırtıcı olan kara çaylaklar hem avcı, hem de leş yiyici olması nedeniyle yakaladığı ve bulduğu her şeyi yiyebilme özelliğine sahip. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözlenen kuş sürüsü, kontrol edilerek izleniyor. Türkiye’de kışı geçirirken Gaziantep ve Denizli’de görülen kara çaylak kuş sürüsü, bu kış Gümüşhane’de de görüldü. Sürünün, birkaç gün içerisinde göç etmesi bekleniyor.

