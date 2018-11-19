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Kara Cuma (Black Friday) sahtekarlarına dikkat!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

İndirimli satışların yapılacağı, tüketici tarafından büyük heyecanla beklenen Kara Cuma ve Siber Pazartesi kampanya günleri yaklaşıyor. Fakat indirim çılgınlığını yalnızca siteler ve vatandaş beklemiyor. Dolandırıcılar da son hazırlıklarını yapıyor.

Kara Cuma (Black Friday) sahtekarlarına dikkat!

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, indirim çılgınlığının yaşanacağı Kara Cuma ve Siber Pazartesi’de hem satıcıların hem de vatandaşın dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. E-ticaret sahtekarlarının da özel indirim günlerini fırsat olarak gördüğüne işaret eden Çiğdemli, şunları aktardı:

İNDİRİMLER MANTIKLI OLMALI

“Vatandaş öncelikle kampanyaların mantıklı olmasına dikkat etmeli. 300 liralık bir malı 50 liraya kimse satmaz. Çok şaşırtıcı indirimlere güvenilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. Sahtekarların bu özel günleri fırsat olarak gördüğü unutulmamalı. E-ticaret dolandırıcıları bu indirim günlerine özel olarak basit e-ticaret siteleri kurup, olmayan ürünleri satabilirler. Vatandaş alışveriş sapacağı sitenin SSL sertifikasını mutlaka kontrol etsin. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli.”

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SATICILAR DA DOLANDIRICI MAĞDURU OLABİLİR

Sadece tüketicinin değil, site sahipleri ve satıcıların da dolandırıcılık mağduru olabileceğine vurgu yapan Çiğdemli, satıcının sitesinde mutlaka 3D Secure kullanması gerektiğini belirterek şunları aktarıyor:

“3D Secure, kredi kartıyla yapılan alışverişe SMS ile onay verilmesidir. Bu tüketici kadar aslında satıcıyı korumaya yöneliktir. E-ticarette karşılaşılan müşteri dolandırıcılıklarına karşın satıcıyı korur. Bazı dolandırıcılar çalıntı kredi kartlarıyla alışveriş yapabiliyorlar. Kartın gerçek sahibi alışverişe itiraz ettiğinde satıcı parayı bankaya geri ödemek zorunda, banka parayı hemen çekiyor zaten. Satıcı ise ürünü gönderdiğiyle kalıyor, 3D Secure onayı olmadığı için hiçbir hak iddia edemiyor. Bu şekilde mağdur olan çok sayıda şirket var.”

ALTYAPINIZ HAZIR MI?

Altyapı yetersizlikleri konusunda da şirketleri uyaran Çiğdemli, “Geçtiğimiz yıl Kara Cuma’da bazı büyük e-ticaret siteleri bile aşırı yoğunluktan dolayı kilitlenmişti. Bu tamamen altyapı eksikliğiyle alakalı bir sorun. Biz artan trafiği sorunsuz yönetebilmek için bu yıl hat kapasitelerimizi daha da artırdık. Sitelere yüklenme olunca kilitlenecek diye bir şey yok. Öyle olsa Facebook ve Amazon gibi sitelerin her gün çökmesi lazım. Doğru altyapı yatırımı yapmamış olan siteler geçen yıl bu nedenle olması gerekenden daha düşük ciro yapmıştı. Doğru altyapı yatırımı yapanlar ise 10 günlük cirosunu bir günde yapmıştı. Ayrıca altyapısında kampanya modülü olmayan siteler de indirimli satış fırsatından yararlanamıyor. Geçen yıl bazı siteler belli başlı ürünlerde indirim yapıp yan ürünlere zam yapmışlardı. Müşteri bunları fark ediyor. İndirim değil bindirim yapıldığı algısı oluşursa, bir daha bu tür kampanya günlerinde satış yapmak zor olur. Siteler buna çok dikkat etmeli” dedi.

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kara cuma Black Friday siber pazartesi dolandırıcılık

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