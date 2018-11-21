Kara cuma nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?

ABD'li çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon, indirimlerini İngiltere sitesinde de uygulamaya başlarken ABD'li Walmart'ın sahibi olduğu ASDA süpermarketlerinde de Black Friday düzenlendi. İndirimler zamanla diğer şirketlere de yayıldı.

İngiltere'de de 2010'dan itibaren Black Friday'e yönelik pazarlama kampanyaları arttı.

Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkede Black Friday indirimleri yapılıyor.

Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday'lerde sınır kentlerinden ABD'ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.

ABD'DEN DÜNYAYA YAYILDI Küreselleşmeyle birlikte Black Friday'de indirim yapma kültürü, ABD'den diğer ülkelere de yayılmaya başladı.

Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.

Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek.

Peki bu gelenek nasıl başladı? Ekonomiye etkileri ne?

Ülkenin en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden biri 2015'te Black Friday indirimleri uygulamaya başlarken bir muhafazakar giyim firması ise Black Friday'e karşı aynı günü White Friday (Ak Cuma) ilan ederek indirim uyguladı.

Black Friday son yıllarda Türkiye'deki bazı mağazalarda da görülebiliyor.

ABD'de ise Black Friday'de harcanan para çok daha fazla.

Cyber Monday alışverişi de benzer bir artışla 720 milyon sterlinden 968 milyona çıktı.

İngiltere'deki iş dünyası gazetesi City A.M.'e göre ülkedeki Black Friday alışveriş hacmi 2015 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,1 milyar sterline ulaştı ve tarihte ilk defa 1 milyar sterlini aştı.

İnternet siteleri için yaratılan Black Friday alan adı olan .blackfriday de 2014'te kullanıma sunuldu. 2 yıl içinde 2 bine yakın site alan adını kullanmaya başladı.

Sanal alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte internet siteleri Black Friday'den sonraki Pazartesi gününü Cyber Monday (Siber Pazartesi) ilan ederek o günlerde de büyük indirimler düzenlemeye başladı.

Bu yıl bazı elektronik mağazaları da çeşitli indirimler yapacaklarını açıkladı.

Türkiye'deki müşteriler yalnızca Türk şirketlerinden değil, erişebildikleri uluslararası zincirlerdeki Black Friday indirimlerinden faydalanabiliyor.

Uluslararası bilgisayar oyunu mağazası Steam, bunlardan biri.

Yurtdışındaki Black Friday indirimlerinden faydalanan Türkler, kredi kartı şirketlerinin de dikkatini çekmeyi başarmış.

Bu yıl Türkçe sitesiyle Türkiye'de de hizmete giren Amazon.com.tr, 50 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat imkanı sunacak.

Bir diğer e-ticaret platformu olan Hepsiburada.com ise 'Efsane Cuma' olarak adlandırdığı indirim kampanyasına 23 Kasım'da başlayacak. Şirket, ''Alışveriş Kredisi'' ve 'Çoklu Kredi Kartı' hizmetleriyle müşterilerinin bütçelerine uygun alternatif ödeme seçenekleri sunacak.

Türkiye'deki Black Friday alışverişlerinin ABD ve İngiltere'deki kadar yaygın olmaması nedeniyle bu dönemdeki alışverişin cirosuna yönelik herhangi bir çalışma bulunmuyor.

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