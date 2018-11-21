HABER

Kara cuma nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?

21.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Bu Cuma, dünya çapında pek çok marka ve firmanın indirim yaptığı, müşterilerin indirimlerden faydalanabilmek için mağazalarda izdiham yarattığı gün olan Black Friday (Siyah Cuma).

Kara cuma nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?

Peki bu gelenek nasıl başladı? Ekonomiye etkileri ne?

Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek.

Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.

Şükran Günü'nden sonraki cumaların bu özelliği, kent merkezlerinde trafik yoğunluğunu artırıyor.

ABD'DEN DÜNYAYA YAYILDI

Küreselleşmeyle birlikte Black Friday'de indirim yapma kültürü, ABD'den diğer ülkelere de yayılmaya başladı.

Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday'lerde sınır kentlerinden ABD'ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.

Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkede Black Friday indirimleri yapılıyor.

İngiltere'de de 2010'dan itibaren Black Friday'e yönelik pazarlama kampanyaları arttı.

ABD'li çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon, indirimlerini İngiltere sitesinde de uygulamaya başlarken ABD'li Walmart'ın sahibi olduğu ASDA süpermarketlerinde de Black Friday düzenlendi. İndirimler zamanla diğer şirketlere de yayıldı.

Sanal alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte internet siteleri Black Friday'den sonraki Pazartesi gününü Cyber Monday (Siber Pazartesi) ilan ederek o günlerde de büyük indirimler düzenlemeye başladı.

İnternet siteleri için yaratılan Black Friday alan adı olan .blackfriday de 2014'te kullanıma sunuldu. 2 yıl içinde 2 bine yakın site alan adını kullanmaya başladı.

İngiltere'deki iş dünyası gazetesi City A.M.'e göre ülkedeki Black Friday alışveriş hacmi 2015 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,1 milyar sterline ulaştı ve tarihte ilk defa 1 milyar sterlini aştı.

Cyber Monday alışverişi de benzer bir artışla 720 milyon sterlinden 968 milyona çıktı.

ABD'de ise Black Friday'de harcanan para çok daha fazla.

2017-11-24T163209Z_2179135_RC11205889A0_RTRMADP_3_USA-HOLIDAYSHOPPING

TÜRKİYE'DE ELEKTRONİK İNDİRİMLERİ VE 'AK CUMA'

Black Friday son yıllarda Türkiye'deki bazı mağazalarda da görülebiliyor.

Ülkenin en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden biri 2015'te Black Friday indirimleri uygulamaya başlarken bir muhafazakar giyim firması ise Black Friday'e karşı aynı günü White Friday (Ak Cuma) ilan ederek indirim uyguladı.

Bu yıl bazı elektronik mağazaları da çeşitli indirimler yapacaklarını açıkladı.

Türkiye'deki müşteriler yalnızca Türk şirketlerinden değil, erişebildikleri uluslararası zincirlerdeki Black Friday indirimlerinden faydalanabiliyor.

Uluslararası bilgisayar oyunu mağazası Steam, bunlardan biri.

Yurtdışındaki Black Friday indirimlerinden faydalanan Türkler, kredi kartı şirketlerinin de dikkatini çekmeyi başarmış.

Bu yıl Türkçe sitesiyle Türkiye'de de hizmete giren Amazon.com.tr, 50 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat imkanı sunacak.

Bir diğer e-ticaret platformu olan Hepsiburada.com ise 'Efsane Cuma' olarak adlandırdığı indirim kampanyasına 23 Kasım'da başlayacak. Şirket, ''Alışveriş Kredisi'' ve 'Çoklu Kredi Kartı' hizmetleriyle müşterilerinin bütçelerine uygun alternatif ödeme seçenekleri sunacak.

Türkiye'deki Black Friday alışverişlerinin ABD ve İngiltere'deki kadar yaygın olmaması nedeniyle bu dönemdeki alışverişin cirosuna yönelik herhangi bir çalışma bulunmuyor.

İNDİRİM VE EKONOMİYE FAYDA KONUSUNDA İŞE YARIYOR MU?

Black Friday'de ilan edilen bazı indirimler gerçek indirim oranlarını yansıtmıyor.

"Yüzde 50 indirimli" diye sunulan bir ürünü başka bir mağazada daha uygun fiyata bulmak mümkün olabiliyor.

Bu yüzden çevrimiçi alışveriş sitelerinin gerçekten indirim yapıp yapmadığını anlamak için kurulan Camel Camel Camel, SlickDeals Price Tracker ve PriceZombie gibi siteler, Black Friday döneminde sıklıkla kullanılıyor.

Black Friday'in tüketicilere daha fazla para harcatarak ekonomiye bir katkı sunup sunmadığı da tartışma konusu.

Bazı araştırmalara göre insanlar Black Friday'de yaptıkları harcamalara karşılık Aralık ve Ocak aylarında daha az harcama yapıyor.


PARTNERHerkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!Herkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!
İran'dan Trump'a ironik yanıtİran'dan Trump'a ironik yanıt
İvanka Trump'ın e-postaları incelenecekİvanka Trump'ın e-postaları incelenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kara cuma marka Firma indirim ŞÜKRAN GÜNÜ ak cuma ABD alışveriş Black Friday

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

İlginizi Çekebilir

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

Dünyanın en büyük cinsel ilişki partisini planlıyormuş!

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kara cuma diyen bütün firmaları boykota cağıriyorum.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! 300'den fazla erkek çocuğuna kabusu yaşattı

İğrenç olay! 300'den fazla erkek çocuğuna kabusu yaşattı

Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!

Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!

Dünyanın en kirli havası nerede? İşte cevabı!

Dünyanın en kirli havası nerede? İşte cevabı!

Türk 'savaşçı' Kopenhag'da öldürüldü

Türk 'savaşçı' Kopenhag'da öldürüldü

Son dakika! Interpol'un yeni başkanı Güney Koreli Kim Jong-yang oldu

Son dakika! Interpol'un yeni başkanı Güney Koreli Kim Jong-yang oldu

İran’dan Trump’ın açıklamasına alaylı tepki

İran’dan Trump’ın açıklamasına alaylı tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.