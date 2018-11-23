‘Kara Cuma’ Umut Vadediyor

Black Friday yani Kara Cuma ucuzluk dönemi bu yıl erken başladı. Bir çok marka, özellikle online platformlarında Pazartesi gününden bu yana Amerikalı tüketicilere fırsatlar sunmaya başladı. Ama asıl indirimler Çarşamba günü açıklandı.

CNN Money’nin bu sabahki haberinde Adobe Analitik şirketinden gelen bilgilere göre Çarşamba günü 17’yle Perşembe günü aynı saat arasındaki 24 saatlik dönemde online alışveriş geliri 4 milyar 15 milyon dolar olarak açıklandı, bu bir önceki yıl yapılan harcamanın çok üzerinde. Bu sene bir çok şirket Çarşamba gününe ağırlık vermiş ve bir önceki yıla oranla %32’lik bir artış gerçekleşmiş yapılan satışlarda. Adobe ayrıca bu satışların neredeyse yarısının telefon üzerinden yapıldığını belirtiyor. Mobil satışlar bu yıl bilgisayarın da online satışlardaki öneminin azaldığını gösteriyor.

Geleneksel olarak alışveriş edilmeyen ve Amerikalı ailelerin bir araya geldiği Şükran Günü’nde de online alışveriş durmamış görünüyor çünkü dün 1,75 milyar dolar harcanmış ki bu da bir önceki yıla oranla %29’luk bir artış anlamına geliyor. Adobe Analitik şirketinin bugün için öngördüğü satış tahminiyse 3,7 milar dolar. Ulusal Perakende Federasyonu bu sabah erken saatlerde başlayan satışların bir önceki yılbaşı alışveriş sezonuna göre %4,8 oranında artacağını tahmin ettiklerini belirtiyor ve tüketici güveninin beklentilerin üzerinde olduğuna dikkati çekiyor.