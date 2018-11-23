‘Kara Cuma’ Umut Vadediyor

Black Friday yani Kara Cuma ucuzluk dönemi bu yıl erken başladı. Bir çok marka, özellikle online platformlarında Pazartesi gününden bu yana Amerikalı tüketicilere fırsatlar sunmaya başladı. Ama asıl indirimler Çarşamba günü açıklandı.
CNN Money’nin bu sabahki haberinde Adobe Analitik şirketinden gelen bilgilere göre Çarşamba günü 17’yle Perşembe günü aynı saat arasındaki 24 saatlik dönemde online alışveriş geliri 4 milyar 15 milyon dolar olarak açıklandı, bu bir önceki yıl yapılan harcamanın çok üzerinde. Bu sene bir çok şirket Çarşamba gününe ağırlık vermiş ve bir önceki yıla oranla %32’lik bir artış gerçekleşmiş yapılan satışlarda. Adobe ayrıca bu satışların neredeyse yarısının telefon üzerinden yapıldığını belirtiyor. Mobil satışlar bu yıl bilgisayarın da online satışlardaki öneminin azaldığını gösteriyor.
Geleneksel olarak alışveriş edilmeyen ve Amerikalı ailelerin bir araya geldiği Şükran Günü’nde de online alışveriş durmamış görünüyor çünkü dün 1,75 milyar dolar harcanmış ki bu da bir önceki yıla oranla %29’luk bir artış anlamına geliyor. Adobe Analitik şirketinin bugün için öngördüğü satış tahminiyse 3,7 milar dolar. Ulusal Perakende Federasyonu bu sabah erken saatlerde başlayan satışların bir önceki yılbaşı alışveriş sezonuna göre %4,8 oranında artacağını tahmin ettiklerini belirtiyor ve tüketici güveninin beklentilerin üzerinde olduğuna dikkati çekiyor.
Peki şu ana kadar hangi ürünler ilgi gördü? En çok satılan ürünler arasında tabii ki elektronik aletler var. Bir çoğumuzun online satışlar bu kadar popüler olmadan önce görmeye alışkın olduğu Amerikalılar’ın sabahın erken saatlerinde dükkanlara hücum ederek satın aldığı televizyonlar, akıllı telefonlar ve Amerika’da çok pahalı olması dikkat çeken çamaşır ve bulaşık makineleri bu sabah başlayan indirimler arasında başı çekiyor.
İkinci sıradaysa kıyafet ve mücevher alışverişi geliyor. Şükran Günü boyunca online platformlarda en çok satılan ürünse oyuncak olmuş. Çocukların bu seneki tercihi Nintendo markasının ürettiği bilgisayar oyunları ve aksesuarları.
Ulusal Perakende Federasyonu’nundan bu sabah verilen bilgilere göre Kasım ve Aralık aylarındaki yılbaşı alışveriş sezonunda Amerikalılar’ın toplam 717 ila 720 milyar dolar harcaması bekleniyor. 2017 sezonunda yaşanan %5,5 lik artış dışında Amerikalılar son 5 yılda her sene ortalama %4 oranında daha fazla para harcamış aynı dönemde gerçekleştirdikleri alışverişlerde. Bu rakamlar Amerika’daki tüketici güveninin sağlam olduğunu ve en azından bu sene de bu güvenin devam edeceğini gösteriyor.
Bu olumlu haberlere rağmen geçtiğimiz Salı günü perakende sektörünün önemli isimlerinin açıkladığı olumsuz çeyrek raporları Wall Street’i endişelendiriyor. Target, Ross, Kohl’s gibi Amerikalılar’ın bir zamanlar en çok alışveriş ettiği mağazalar online satış platformlarıyla olan yarışlarında oldukça gerideler ve bu da sektörün genelini etkiliyor. Her ne kadar özellikle Target ve Wallmart Amazon’la yarışabilmek için mağaza sayılarını azaltıp online platformlarını genişletselerde önümüzdeki yıl New York ve Virginia’da yeni merkezlerini açacak olan Amazon’la rekabet etmeleri oldukça zor görünüyor.
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