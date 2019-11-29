'Kara Cuma'da Alışverişler Mağazalar Yerine İnternet Üzerinden

Amerikalı tüketiciler Şükran Günü'nün ilk saatlerinde internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde 2 milyar Dolar’dan fazla para harcadı. Amerika'da geleneksel olarak Noel öncesi en çok indirimli alışverişin yapıldığı gün olan Kara Cuma'dan önceyse mağazalardaki kalabalıkların geçmişe oranla daha az olduğu görüldü. Danışman ve uzmanlara göre tüketicileri cezbetmek için bu ay indirimleri daha erken sunan mağaza zincirleri, Amerika çapındaki mağazalarında yaptığı satışlarda düşüş yaşıyor. Analiz firması RetailNext'ten perakende danışmanlığı direktörü Lauren Bitar, perakendecilerin bu yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı sona erer ermez indirimlere başladığını söylüyor. Bitar, Şükran Günü ve Kara Cuma'dan önce yapılan satışların, Kara Cuma ve sonrasında yapılan satışlardan elde edilen kazancı erozyona uğratabileceğini belirtiyor. Ulusal Perakendeciler Federasyonu, Şükran Günü'nden sonraki hafta sonunda 165 milyon insanın alışveriş yapacağını tahmin ediyor. Amerika'da Kara Cuma satışlar açısından hala önemli sayılsa da Noel alışveriş sezonunun artık 31 Ekim'deki Cadılar Bayramı'ndan önceki hafta başlaması ve Noel'den önceki güne kadar uzanması ve perakendecilerin sezon boyunca indirimleri sürdürmesi nedeniyle geçmişteki önemini yitiriyor.

Perakendecilerin bu yıl Şükran Günü ve Noel arasındaki satışları altı gün daha kısa olacak. Bu da tüketimin bu yıl Kasım ayı başına çekilmesi anlamına geldi. Ulusal Perakendeciler Federasyonu'nun Kasım ayının ilk haftasında yaptığı ankete katılanların yarısından fazlası, alışverişe Kasım başında başladıklarını belirtti. Federasyonun yaptığı anketlerin tarihçesinde bu yıl ilk kez Amerikalı tüketicilerin tüm Noel sezonu alışverişlerinin dörtte birini şimdiden tamamladıkları görülüyor. Öte yandan mağazalardaki tüketici sayısı hala önemli bir gösterge olsa da Şükran Günü ve Kara Cuma alışverişlerinin çoğu artık bilgisayar başında yapılıyor. Amerika'daki ilk yüz online perakendecinin 80'inin satış işlemlerini ölçen Adobe Analytics, Kara Cuma'da bu yıl internette 7 buçuk milyar Dolarlık alışveriş yapılmasının beklendiğini kaydediyor. Buna göre Şükran Günü'nün kutlandığı Perşembe günü Amerika'nın doğu kıyısında yerel saatle akşam 17:00 itibarıyla internet satışları 2,1 milyar Dolar’a erişti. Bu rakam, bir önceki yıla oranla yüzde 20,2'lik artışa işaret ediyor.