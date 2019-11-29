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'Kara Cuma'da Alışverişler Mağazalar Yerine İnternet Üzerinden

29.11.2019 19:21 | Son Güncelleme

Amerikalı tüketiciler Şükran Günü'nün ilk saatlerinde internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde 2 milyar Dolar’dan fazla para harcadı, mağazalardaki kalabalıkların geçmişe oranla daha az olduğu görüldü

'Kara Cuma'da Alışverişler Mağazalar Yerine İnternet Üzerinden

Amerikalı tüketiciler Şükran Günü'nün ilk saatlerinde internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde 2 milyar Dolar’dan fazla para harcadı. Amerika'da geleneksel olarak Noel öncesi en çok indirimli alışverişin yapıldığı gün olan Kara Cuma'dan önceyse mağazalardaki kalabalıkların geçmişe oranla daha az olduğu görüldü.

Danışman ve uzmanlara göre tüketicileri cezbetmek için bu ay indirimleri daha erken sunan mağaza zincirleri, Amerika çapındaki mağazalarında yaptığı satışlarda düşüş yaşıyor.

Analiz firması RetailNext'ten perakende danışmanlığı direktörü Lauren Bitar, perakendecilerin bu yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı sona erer ermez indirimlere başladığını söylüyor.

Bitar, Şükran Günü ve Kara Cuma'dan önce yapılan satışların, Kara Cuma ve sonrasında yapılan satışlardan elde edilen kazancı erozyona uğratabileceğini belirtiyor.

Ulusal Perakendeciler Federasyonu, Şükran Günü'nden sonraki hafta sonunda 165 milyon insanın alışveriş yapacağını tahmin ediyor.

Amerika'da Kara Cuma satışlar açısından hala önemli sayılsa da Noel alışveriş sezonunun artık 31 Ekim'deki Cadılar Bayramı'ndan önceki hafta başlaması ve Noel'den önceki güne kadar uzanması ve perakendecilerin sezon boyunca indirimleri sürdürmesi nedeniyle geçmişteki önemini yitiriyor.

Perakendecilerin bu yıl Şükran Günü ve Noel arasındaki satışları altı gün daha kısa olacak. Bu da tüketimin bu yıl Kasım ayı başına çekilmesi anlamına geldi. Ulusal Perakendeciler Federasyonu'nun Kasım ayının ilk haftasında yaptığı ankete katılanların yarısından fazlası, alışverişe Kasım başında başladıklarını belirtti.

Federasyonun yaptığı anketlerin tarihçesinde bu yıl ilk kez Amerikalı tüketicilerin tüm Noel sezonu alışverişlerinin dörtte birini şimdiden tamamladıkları görülüyor.

Öte yandan mağazalardaki tüketici sayısı hala önemli bir gösterge olsa da Şükran Günü ve Kara Cuma alışverişlerinin çoğu artık bilgisayar başında yapılıyor.

Amerika'daki ilk yüz online perakendecinin 80'inin satış işlemlerini ölçen Adobe Analytics, Kara Cuma'da bu yıl internette 7 buçuk milyar Dolarlık alışveriş yapılmasının beklendiğini kaydediyor.

Buna göre Şükran Günü'nün kutlandığı Perşembe günü Amerika'nın doğu kıyısında yerel saatle akşam 17:00 itibarıyla internet satışları 2,1 milyar Dolar’a erişti. Bu rakam, bir önceki yıla oranla yüzde 20,2'lik artışa işaret ediyor.

Walmart, Target, Costco Toptancılık ve Best Buy gibi perakendecilerse tüketicileri cezbetmek için bu yıl internetteki faaliyetlerine ve siparişlerin tüketicilerin eline daha hızlı ulaşmasına ağırlık verdi.

Hazır giyim firması Gap, L Brands'in sahibi olduğu iç giyim firması Victoria's Secret, Macy's ve Kohl's gibi büyük mağaza zincirleriyse tüketicileri perakende devi Amazon ve online alışverişten vazgeçirmeyi ve alışveriş merkezlerine çekmeyi başaramadı.

Bu yılki alışveriş sezonu sadece bu gibi firmaların dayanıklılığını sınamakla kalmayacak, aynı zamanda Başkan Trump'ın Çin'e karşı yürüttüğü ticaret savaşlarının etkisini göstermeye başlamasıyla beraber perakendecilerin büyük çoğunluğu için bir takım zorlukları da beraberinde getirecek.

Perakende analiz firması Profitero'nun Reuters için yaptığı ve yedi büyük perakendecinin 21 bin ürüne uyguladığı fiyatları değerlendirdiği analize göre Walmart ve Amazon gibi perakendeciler, ithal Çin mallarına uygulanan ilave gümrük vergilerinin yarattığı baskılara rağmen Noel sezonunda rağbet gören birçok ürünün fiyatını sabit tuttu.

Ulusal Perakendeciler Federasyonu 2019 Kasım ve Aralık aylarında Amerika'daki perakende satışların 2018'e kıyasla yüzde 3,8 ila 4,2 oranında artış göstereceğini, 2018'de 727,9 milyar dolar olan satış hacminin bu yıl 730,7 milyar dolara çıkacağını öngörüyordu.

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