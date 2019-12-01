Kara Cuma’da İnternet Üzerinden Satış Rekoru Kırıldı

ABD’de alışveriş çılgınlığının yaşandığı Kara Cuma’da (Black Friday) bu yıl internet üzerinden yapılan alışverişlerde rekor kırıldı. Önceki yıllara göre mağazalara ilginin azaldığı gözlenirken, telefonlar, bilgisayarlar ya da tabletler üzerindense 7,4 milyar dolarlık alışveriş yapıldı.

Kara Cuma’daki internet satışları rakamı, online indirimlerin yapıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) rekoruna çok yaklaştı. Geçen yılki Siber Pazartesi’de 7,9 milyar dolarlık satış yapılmış ve tek bir günde internet üzerinden en fazla satışın olduğu gün olarak tarihe geçmişti. Adobe Analytics şirketi, bu yılki Siber Pazartesi’de yeni bir rekorun daha kırılmasını ve 9,4 milyar dolar civarında satışa ulaşılmasını bekliyor. Satışların çoğu telefonlardan yapılıyor. Cuma günü online satışların yüzde 39’u telefon üzerinden yapıldı.

Alışverişçilerin özellikle “Frozen 2” oyuncaklarına yoğun ilgi gösterdiği, diğer çok satılan ürünler arasında da bilgisayar oyunları ve Apple diz üstü bilgisayarlarının bulunduğu belirtildi.