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Kara dayanamayan ağaç, aracın üstüne devrildi

14.02.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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İatanbul Gaziosmanpaşa’da yoğun kar yağışı nedeniyle dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.

İatanbul Gaziosmanpaşa’da yoğun kar yağışı nedeniyle dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, ağacın üzerine düştüğü araçta hasar oluştu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1012 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı kar yağışı nedeniyle dayanamayan ağaç, devrildi. Kökünden kalkan ağaç, sokakta park halindeki bir aracın üstüne devrildi. O sırada kimsenin sokakta olmaması şans eseri yaralanan olmadı.
Olayı gören mahalleli, araç sahibine haber verdi. Bunun üzerine araç sahibi de durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı kapattı. Daha sonra büyükşehir belediyesine bağlı park bahçeler ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ağaç kesme motoruyla ağacı, parçalara böldü.
Olayla ilgili konuşan araç sahibi Murat Gündoğdu, “Doğal afet, evde oturuyordu sağ olsun komşular haber verdi. Geldik, baktık ağaç devrilmiş. Fazla da bir hasar yok. Allah beterinden korusun, dikkat edeceğiz. Doğal afet olabilecek şeyler. Kar taşıyamadı, ama ağaçlar da hafif ağaçlar, ister istemez düştü. Kimsede bir hasar yok, sadece ufak bir şey var” diye konuştu.

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