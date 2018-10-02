Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

5 Ekim'de ülkemizde de gösterime girecek olan Venom filminin promiyeri Los Angeles'ta gerçekleşti.

4 / 11

Geceye katılanlardan biri de model Kara Del Toro idi. Amerikalı model, dekoltesi bol siyah bir elbise seçerek tüm bakışların kendisinde toplanmasından emin olmak istemiş gibiydi.