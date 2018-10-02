MAGAZİN

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

Venom'ın galasına model Kara Del Toro ve tercih ettiği kıyafeti damga vurdu! Seksi model hem transparan hem derin göğüs dekoltesi hem de derin bacak yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Merakla beklenen çizgi roman uyarlaması Venom'ın dün akşam gerçekleşen prömiyerine katılan model Kara Del Toro, tüm bakışları üzerinde topladı

Venom'ın prömiyerine damga vurdu

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5 Ekim'de ülkemizde de gösterime girecek olan Venom filminin promiyeri Los Angeles'ta gerçekleşti.
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Başrollerinde Tom Hardy, Michelle Williams, Marcella Bragio ve Woody Harrelson'ın rol aldığı filmin galasına ünlü yağdı.
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Filmin oyuncularının yanı sıra şov dünyasından ünlü isimler, filmi izlemek üzere promiyere katıldı.
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Geceye katılanlardan biri de model Kara Del Toro idi. Amerikalı model, dekoltesi bol siyah bir elbise seçerek tüm bakışların kendisinde toplanmasından emin olmak istemiş gibiydi.
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Esmer güzelin derin göğüs dekolteli elbisesinin yırtmacı da göz alıcıydı.
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Texas doğumlu güzel model, zaman zaman frikik vermemek için transparan eteğine sahip çıkmaya çalıştı.
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Rol aldığı Carl's Jr. reklamıyla şöhrete kavuşan model, sosyal medayayı da son derece aktif olarak kullanıyor.
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Instagram'da 781 bin takipçisi olan modelin her fotoğrafı, on binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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1991 doğumlu Kara, 27 yaşında ve 173 cm boyunda.
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Kara Del Toro Venom Kara Del Toro seksi

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