Kara deliğin ilk fotoğrafları merakla bekleniyor

ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012 yılında kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) elde edilen ’çığır açıcı sonucu’ bugün açıklayacak.

ABD Ulusal Bilim Vakfı’na bağlı astrofizikçiler, kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu’ndan (EHT) elde edilen sonuçları bugün açıklaması bekleniyor. İlk defa bir kara delik fotoğrafının yayınlanacağı bu olayın bir dönüm noktası olması bekleniyor. Elde edilen sonuçlar, TSİ 16.00 sıralarında Brüksel, Tokyo, Washington gibi dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.

Kara delik

Kara delik, astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delikler Einstein’ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir.

