Kara delik haberleri dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı

Tarihteki ilk kara delik fotoğrafı dünyada merak konusu oldu. Bin 618 haberin okunma sayısı ise 195 milyon 454 bin 776 olarak hesaplandı.

Dünya çapında 200 bilim insanından kurulan ekip 10 Nisan’da tarihteki ilk kara delik fotoğrafını paylaştı. Olay Ufku Teleskobu ile görüntülenen ve bilimsel anlamda teyit edilen ilk kara deliğe Hawaii dilinde derin, süslü ve karanlık oluşum anlamına gelen Powehi adı verildi.

Araştırma ekibine göre Dünya’dan yaklaşık 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara delik M87 Galaksisi’nin merkezinde yer alıyor. Çapı Dünya’dan üç milyon kat, kütlesi ise Güneş’in kütlesinden yaklaşık 6.5 milyar kat daha büyük. Kara deliğin görüntülenmesinde emek sarf eden ekipte Türk bilim insanı Feryal Özel’de yer aldı. Astronomi ve astrofizik profesörlüğü yapan Feryal Özel, karadeliğin gölgesinin büyüklüğünü ölçmek ve Albert Einstein’ın görelilik teorisi öngörülerini gözlemlerle karşılaştıran Modelleme ve Analiz Çalışma Grubu’nun başında görev aldı.

DeepHaber online mecraların kara delik ilgisini araştırdı

Dijital medya takip ve analiz merkezi DeepHaber, dünyaca merak konusu olan Kara Delik haberinin online mecralardaki yansımalarını araştırdı. DeepHaber’in taradığı online mecralarda yaptığı araştırma sonucuna göre 10 Nisan - 14 Nisan tarihleri arasında kara deliğin toplam bin 618 habere konu olduğu tespit edildi. Yayınlanan haberlerin bin 300 sitede 17 bin 837 saat 02 dakika ana sayfada durduğu, 65 sitede ise 648 saat 10 dakika manşette kaldığı tespit edildi. Bin 618 haberin okunma sayısı ise 195 milyon 454 bin 776 olarak hesaplandı.