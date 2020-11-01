Kara delikle ilgili çalışmasıyla Nobel Fizik Ödülü'nü alan Penrose'un 56 yıl öncesine uzanan öyküsü

Kuasar, yüksek bir enerjiyle parlayan, kimi araştırmalarda galaksi olarak betimlenen gök cisimlerine verilen isim.

İkili sokakta yürürken karşıdan karşıya geçecekleri birkaç saniyelik bir anda Penrose, kuasarların 2,5 milyar ışık yılı öncesinde uzayın dışındaki güçlü dönüşlerine dair bir sorunun cevabını kavradı.

Roger Penrose, 1964 yılının sonbaharında ABD'de yaşayan İngiliz kozmolog arkadaşı Ivor Robinson'ın ziyareti sırasında üzerinde uğraştığı çalışmayla ilgili bir aydınlanma yaşadı.

Brass, Penrose'un Nobel ödülünü almasını sağlayan çalışmayı nasıl geliştirdiğini BBC için kaleme aldı.

Yazar ve gazeteci Patchen Barss, Roger Penrose'un hayat hikayesini yazdığı bir kitap üzerinde çalışıyor.

Reinhard Genzel ve Andrea Ghez üzerinde beraber çalıştıkları ve kara delikle ilgili bir teorileri sayesinde ödülü alırken, Roger Penrose da yine kara delikle ilgili bundan 56 yıl öncesine uzanan bir çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Bu yıl Nobel fizik ödülünü, İngiliz bilim insanı Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez ile paylaştı.

Penrose tam o anda yerçekimsel çöküntünün nasıl oluştuğunu ve bütün bir galaksinin nasıl daha derine ve merkeze doğru çekildiğini düşündü.

Bu tam olarak artistik buz pateni yaparken dönen biri gibi olmalıydı; kolları bedenine yakın, büzüldükçe daha hızlı dönen…

Penrose'un bu aydınlanması, 56 yıl sonra Nobel ödülünü alacağı teorisini geliştirmesini sağlayacaktı.

Tekillik sorunu

Penrose, Albert Einstein'ın 1915'te ortaya çıkardığı genel görecelik teorisini çalışan çok sayıda fizikçi gibi 1960'larda tekillik sorununa kafa yoruyordu.

1950'li yıllardaki algı, Einstein'ın teorisinin genel olarak başarılı olduğu, ancak birtakım tahminlerinin olasılık dışı ve test edilemez olduğuna yönelikti.

Hesaplamaları, teorik olarak yerçekimsel çöküşün sonsuz yoğun küçük bir bölgenin oluşmasını sağlayacağını, bunun da ışığın bile kaçamayacağı bir tekillik yaratacağını gösteriyordu.

Bunlara kara delik adı verildi.

Ancak böylesi bir tekillik içinde ne bildiğimiz fiziğin ne de Einstein'in görecelik teorisinin kurallarının işlememesi gerekiyordu.