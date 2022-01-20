HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kara delikler ile yakından ilgilenen NASA uzmanlarından ezber bozan keşif! Gizemin çözülmesine katkı sağlayacak: Sadece yutmuyorlarmış

Kara delikler ile yakından ilgilenen NASA uzmanlarından ezber bozan keşif! Gizemin çözülmesine katkı sağlayacak: Sadece yutmuyorlarmış

20.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli bilim insanlarının son çalışmasıyla kara deliğin yıldızların oluşumuna katkı sağladığı ortaya çıktı. Yapılan çalışma, kara deliklerin yıldızları yutmalarının yanı sıra onların oluşumunu sağlayabileceklerini göstermiş oldu. Bu gelişmenin kara deliklerin evrende nasıl ortaya çıktığına dair gizemin çözülmesine de katkı sağlayacağı belirtildi.

Kara delikler ile yakından ilgilenen NASA uzmanlarından ezber bozan keşif! Gizemin çözülmesine katkı sağlayacak: Sadece yutmuyorlarmış

ABD Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) görevli bilim insanlarının son çalışması oldukça dikkat çekici sonuçlar doğurdu. Bilim insanları, kara deliğin yıldızların oluşumuna katkı sağladığını gözlemledi.

YUTMAK YERİNE OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAYABİLDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözleme dayanan ve kara deliklerin yıldızları yutmalarının yanı sıra onların oluşumunu sağlayabileceklerini gösteren çalışma Nature dergisinde yayımlandı.

Çalışma ile 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Henize 2-10 galaksisindeki kara deliğin yıldızların oluşumunda nasıl etkili olduğu gözler önüne serildi.

Kara delik

"BAŞINDA BERİ OLAĞAN DIŞI VE ÖZEL BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Henize 2-10 galaksisinde kara deliğin varlığına ilişkin ilk kanıtları 2011 yılında ortaya koyan ve şu anki çalışmanın baş araştırmacısı Amy Reines, “Başından beri Henize 2-10’da olağan dışı ve özel bir şey olduğunu biliyordum, şimdi Hubble kara delik ile kara delikten 230 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız oluşum bölgesi arasındaki bağlantının çok net bir resmini sağladı." ifadelerini kullandı.

GİZEMİN ÇÖZÜLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Reines, bu gelişmenin kara deliklerin evrende nasıl ortaya çıktığına dair gizemin çözülmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Araştırmanın baş yazarı Zachary Schutte, Hubble Uzay Teleskobu'nun kara deliğin yıldızların "doğumunu" sağladığını ortaya koyan kanıt ve görüntüleri yakaladığını ifade etti. Kara deliğin yıldızların doğumunu bastırmadığını aksine dışarı doğru yıldız akışı sağladığını belirten Schutte, bunun "sürpriz" olduğunu söyledi.

Nötron yıldızı ile kara delik çarpışmaları hakkındaki keşif neden önemli?Nötron yıldızı ile kara delik çarpışmaları hakkındaki keşif neden önemli?

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, uzaya fırlatıldığı 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Bugüne kadar gözlemlenen kara delikler, yıldızları yutmasıyla biliniyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Öğrencilerin eğlenceli anları! Erik Dalı ile coştularÖğrencilerin eğlenceli anları! Erik Dalı ile coştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Hastalığını açıkladı! "Bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor"

Hastalığını açıkladı! "Bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor"

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

Elazığ depreminde oğluyla son konuşması yürek dağladı

Elazığ depreminde oğluyla son konuşması yürek dağladı

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

2 doz BioNTech olanlar dikkat... Dünyada ilk olacak

2 doz BioNTech olanlar dikkat... Dünyada ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.