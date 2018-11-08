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"Kara elmas"ın bulunuşunun 189. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Uzun Mehmet Anıtı önünde tören düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Uzun Mehmet Anıtı önünde, taş kömürünün bulunuşunun 189. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

"8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" dolayısıyla düzenlenen tören, anıta çelenk sunumuyla başladı. Törende, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yılda 35 milyon ton taş kömürüne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin taş kömürü ithalatı için yılda 4-5 milyar dolar harcadığını aktaran Demirci, "Oysa havzamızda üretilmeyi bekleyen 1 milyar 500 milyon ton taş kömürü rezervi var. Biz üretmek istiyoruz. Üreteceğimiz kömürün alıcısı var. İşsiz insanlarımız var. En azından bu bölgede kurulmuş Kardemir ve Erdemir için 'koklaşabilir' taş kömürü üretme sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da sahil güzergahında "Madenci Evi" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Tören, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli taşkömürü Zonguldak

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