Kara gömülü köyde zorlu yaşam mücadelesi - (ÖZEL)

Bingöl?ün Karlıova ilçesine bağlı 350 nüfuslu Karlıca köyünün neredeyse tamamı kara gömüldü. Kar kalınlığının 4 metreyi aştığı köyde vatandaşlar, evlerine açtıkları tünellerden, ya da yukarıdan uzattıkları merdivenler yardımıyla girip, çıkıyor.
'Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının en fazla etkili olduğu yerlerden olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar esareti sürüyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Karlıca köyünde evler neredeyse kara gömüldü. Kar kalınlığının 4 metreyi aştı köyde vatandaşlar, kara gömülen evlerine, açtıkları tünellerden ya da yukarıdan uzattıkları merdivenler aracılığıyla girip çıkıyor.
Karlıca köy sakinlerinden Muhammet Yüksel, bu yıl kışın çetin geçtiğini ifade ederek, Köyümüz kar altında kayboldu. Bu yıl kış şartları çok ağır. Zamanımızın çoğunu çatılarda oturarak geçiriyoruz. Hayvanlarımızın bakımlarını çok zor şartlarda yapıyoruz. Allah bizlere yardım etsin dedi.
Yağışın yeniden başlamasından korktuklarını söyleyen İdris Yüksel ise, Kar yağışının tekrar başlamasından korkuyoruz. Bir daha kar yağarsa, bu sefer evlerimizin çatıları da kaybolacak. Allah bizlere yardım etsin. Buralarda yaşamak büyük bir fedakarlık ister diye konuştu.
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