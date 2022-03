'Kara Güneş': Nazilerle ilişkili sembol neden Ukrayna'da bazı askerlerin üzerinde?

Ukraynalı askerleri gösteren iki fotoğraf, üniformalarında Nazilerle ilişkili bir sembol görüldüğü için sosyal medyada büyük yankı buldu.

'Kara güneş' olarak bilinen bu sembol daha önce, Yeni Zelanda'da 2019 yılında iki camiyi silahla tarayarak 51 kişinin ölümüne yol açan aşırı sağcı saldırganın üzerinde de görülmüştü.

Tartışmalı fotoğraflardan ilkinde, kara güneş sembolü Kiev yakınlarında sivillerin tahliyesine yardımcı olan bir askerin üniformasında dikkat çekti.

Ukraynalı fotoğrafçı Anastasia Vlasova'nın çektiği kare, Getty ajansının Twitter hesabından paylaşıldı.

Diğer fotoğraf ise NATO'nun Twitter hesabından 8 Mart tarihinde paylaşıldıktan sonra büyük tepki aldı ve silindi.

Bu karede de aynı sembol Ukraynalı kadın bir askerin üzerinde görülüyordu.

